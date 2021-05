Mitja Šivic z Jesenic v Olimpijo

Na Celovški 25 so danes potrdili, kar se je napovedovalo že po koncu državnega prvenstva, ko je Finec Raimo Summanen nakazal, da je odvodil zadnjo tekmo kot trener Olimpije, Mitja Šivic pa po slavju z Jeseničani razumljivo pritrdil, da ga zanima delovanje na višji ravni. HK SŽ Olimpija se namreč v prihajajoči sezoni iz Alpske lige seli v ligo IceHL, nekdanjo ligo EBEL.

"Ko sta mi predsednik in direktor HK SŽ Olimpije predstavila kratkoročne in dolgoročne načrte, ki so zelo ambiciozni, vendar tudi realni, sem z veseljem sprejel funkcijo trenerja HK SŽ Olimpije. Želim si vrhunskih nastopov v ICE HL ter stalen napredek in razvoj slovenskih igralcev. Tako bodo naši igralci vedno imeli možnost nastopanja v najvišjem tekmovanju v regiji. Glavni cilj sezone bo dvigniti slovenski hokej na višjo raven. Potrebne bo veliko potrpežljivosti, vendar verjamem, da nam bo vsem skupaj s trdim delom uspelo," je ob prihodu na trenersko mesto hokejske Olimpije dejal 41-letni trener, ki je zadnji dve sezoni uspešno deloval pri HDD Sij Acroni Jesenice.

Večkrat v podobni vlogi

Z njimi je znal večkrat zbosti Ljubljančane, predvsem pa z mlado ekipo, ki je pod njegovim vodstvom v dveh letih izrazito napredovala, Olimpiji prekrižal več načrtov. V zadnji sezoni so železarji osvojili tako Pokal Slovenije kot državno prvenstvo, Šivic pa se je izkazal kot pravšnji trener za moštvo v razvoju, ki ni pod pritiskom vloge favorita.

"Glavni cilj sezone bo slovenski hokej dvigniti na višjo raven. Potrebne bo veliko potrpežljivosti, vendar verjamem, da nam bo vsem skupaj s trdim delom uspelo," pravi 41-letni trener. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V podobnem položaju, ko na papirju ni imel ekipe za najvišja ligaška mesta, je bil že v Franciji v Lyonu, s katerim je bil eno sezono največje presenečenje francoskega prvenstva in z njim osvojil prvo lovoriko za klub sploh (pokal). Zdaj bo v Ljubljani v podobni vlogi v IceHL.

"Verjamem v svoje delo, v zdrav način komunikacije. Po domače povedano, sem za*** pri tem, kako delamo stvari, kako mora vse skupaj teči. Ko delamo, zahtevam, da se res dela. Veliko ob mentalni pripravi stavim na detajle in fizično pripravo, ker je to osnova. Zelo rad igralcem pomagam tudi individualno, saj mi izkušnje iz igralske kariere govorijo, da je to pomembno," je Gorenjec, ki se zna preleviti tudi v psihologa, pred letoma opisal svojo trenersko filozofijo.

Slovensko prestolnico dobro pozna, tu je s prestanki igral med letoma 1997 in 2007. Z njegovim prihodom gre pričakovati še nekaj igralskih selitev iz Jesenic v Ljubljano, kjer se v prihodnjih mesecih obetajo peklenske suhe priprave.

"Želimo biti razvojna platforma slovenskega in ljubljanskega hokeja. Z nastopanjem v ICE HL bomo slovenskim hokejistom ponudili nastopanje v najmočnejši ligi v naši regiji in več selekcijah ter jim s tem zagotovili stalen napredek," pravi Miha Butara. Foto: Vid Ponikvar

"Želimo biti razvojna platforma slovenskega in ljubljanskega hokeja"

"Veseli nas, da bo v sezoni 2021/22 HK SŽ Olimpijo vodil Mitja Šivic, ki se je izkazal kot izjemen in razvojno naravnan trener tako v Franciji kot v Sloveniji. HK SŽ Olimpija je klub z jasno vizijo, močno člansko ekipo in širokim zaledjem mladih hokejistk in hokejistov. Želimo biti razvojna platforma slovenskega in ljubljanskega hokeja. Z nastopanjem v ICE HL bomo slovenskim hokejistom ponudili nastopanje v najmočnejši ligi v naši regiji in več selekcijah ter jim s tem zagotovili stalen napredek," je ob uradni sklenitvi delovanja dejal predsednik HK SŽ Olimpija ​​​​Miha Butara.