Tudi Sodja ostaja v Tivoliju

Jaka Sodja je sicer otrok Jesenic, za katere je igral vse do minule sezone, ko je prestopil k Olimpiji. Za zeleno-bele je v vseh tekmovanjih odigral 61 tekem in zabeležil 23 točk.

Sodja se je pridružil številnim drugim hokejistom Olimpije, ki so nedavno podaljšali pogodbo za prihodnjo sezono. To so Finec Joona Erving ter Slovenci Rok Kapel, Gregor Koblar, Luka Kalan, Tadej Čimžar, Miha Zajc, Žan Us, Nik Simšič, Žiga Pance ter brata Kristjan in Mark Čepon.

Ekipo so okrepili tudi Kanadčana Anthony Morrone in Marc-Olivier Vallerand ter Nejc Stojan.