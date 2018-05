Senzacija na SP: Švicarji v boju za finale ugnali Kanado!

V finalu svetovnega prvenstva se bosta udarila Švedska in Švica. Prva je s 6:0 odpihnila ZDA, druga pa pripravila pravo senzacijo in s 3:2 premagala Kanado. V nedeljo ob 20.15 bomo tako spremljali ponovitev finala SP iz leta 2013, ko so Skandinavci Švicarjem preprečili premierni naslov prvaka. Lahko na kolena spravijo še Tri krone, ki so na tem prvenstvu še neporažene? Junaka obeh polfinalov sta bila vratarja Leonard Genoni (43 obramb) in Anders Nilsson (41 obramb).

Hokejisti Švice še naprej pišejo pravljico. Potem ko so v četrtfinalu izločili favorizirano Finsko, so v polfinalu strli še Kanado. V obeh polfinalnih obračunih se je pokazalo, kako pomemben je vratar. Švicarski Leonardo Genoni, ki bo v prihodnji sezoni pri Bernu soigralec Jana Muršaaka, je bil odličen, kanadski Dary Kuemper pa se na tem turnirju ni posebej izkazal.

Javorjevi listi so po pričakovanju bolje odprli obračun, a je bil švicarski junak, vratar Leonardo Genoni (43 obramb) vselej na mestu. Bolj ko se je tretjina bližala koncu, pogumnejši so bili Švicarji, ki so si tudi sami priigrali lepe priložnosti, a jim jih do 19. minute ni uspelo izkoristiti. Nato je dobro minuto pred iztekom rednega dela udaril Tristan Scherwey in Švico na odmor popeljal z vodstvom 1:0.

Švicarji kaznovali kanadske izključitve

Kanadčane je v igro v 28. minuti vrnil Bo Horvat, a le dve minuti pozneje je sledilo novo veselje na švicarski klopi. Ob igralcu več so Švicarji dobro izigrali Kanadčane, v prazen gol - Darcy Kuemper je bil na drugi vratnici - je plošček za novo vodstvo pospravil osameli Gregory Hofmann in postavil izid 40 minut (2:1 za Švico).

Še večje veselje hokejistov s križem na prsih je sledilo v 45. minuti, ko so si Kanadčani privoščili novo izključitev. Sven Andrighetto je streljal z leve strani z vrha krogov, pred Kuemperjem pa se je ploščka dotaknil Gaetan Haas in ga poslal v gol. Kanadčani so šest minut pred koncem prvič zaigrali z igralcem več, a številčne prednosti niso izkoristili. Je pa Colton Parayko dobri dve minuti pred koncem znižal na 2:3.

Ponovitev finala iz leta 2013

Kanada je nato izenačenje napadla brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se ji načrt ni uresničil in Švicarji so se tretjič v zgodovini uvrstili v finale. Še nikoli niso postali prvaki, imajo pa dve srebrni kolajni (1935, 2013). Pred petimi leti so jih v finalu premagali prav Švedi, s katerimi se bodo v nedeljo ob 20.15 udarili za zlato kolajno. Lahko po Fincih in Kanadčanih varovanci Patricka Fischerja, ki je vknjižil največji trenerski uspeh, na kolena spravijo še neporažene Švede?

V finalu se bodo udarili s Švedsko. Lahko ukanijo še Skandinavce, ki po devetih tekmah na tem SP še ne poznajo poraza? Foto: Reuters

Švedi (na krilih izjemnega vratarja) povozili Američane

Američani so dobro začeli srečanje, bili več pri strelu kot Švedi, a nato je prišla 15. minuta in z njo slabo posredovanje vratarja Keitha Kinkaida. Ta je prvi strel ubranil, a ploščka mu ni uspelo zadržati, tako da mu je ušel med nogami, mimo njega se je pripeljal Viktor Arvidsson in plošček brez težav pospravil v gol. Švedi bodo še drugič zapored zaigrali v finalu svetovnega prvenstva. Na Danskem po devetih tekmah še ne poznajo poraza. Foto: Reuters

V začetku druge tretjine so imeli Američani priložnost za izenačenje z igralcem več - Adam Larsson si je prislužil dvakrat po dve minuti kazni -, a je niso izkoristili. Še več, na modri črti v švedski tretjini so izgubili plošček, v protinapad je zdrvel Magnus Paajarvi in zvišal na +2. Sledil je popoln švedski šov. Najprej je izkušeni Patric Hornqvist po šolski akciji v 31. minuti kaznoval neumen prekršek ameriškega napadalca Johnnyja Gaudreauja, 11 sekund zatem pa je na 4:0 zvišal Mattias Janmark.

Vratar Švedov Anders Nilsson je zaustavil vseh 41 strelov Američanov. Učinkoviti Skandinavci so sprožili zgolj 20 strelov in šestkrat zadeli. Foto: Reuters Američani so devet minut pred koncem pri zaostanku za štiri zadetke poskušali brez vratarja, a jim je načrte prekrižal Arvidsson, ki je zakuril petardo, končnih 6:0 pa je dve minuti pred koncem postavil Adrian Kempe. Junak obračuna, na katerem so ZDA streljale precej večkrat kot Švedi (razmerje v strelih 41:20 za ZDA), je vratar treh kron Anders Nilsson.

Švedi bodo tako še drugič zapored zaigrali v finalu SP, medtem ko bodo Američani, ki so bili zadnjič v finalu daljnega leta 1960, igrali za tretje mesto s Kanado.