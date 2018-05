Švedi (na krilih izjemnega vratarja) povozili Američane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi finalisti svetovnega prvenstva so učinkoviti branilci naslova, hokejisti Švedske, ki so s 6:0 premagali Američane. Junak polfinala je bil vratar Anders Nilsson, ki je ubranil kar 40 strelov in zaklenil svoja vrata. Kdo bo njihov tekmec, bo znano zvečer. Ob 19.15 se bosta v drugem polfinalu udarila favorizirana Kanada in presenetljiva polfinalistka Švica.

Švedi bodo še drugič zapored zaigrali v finalu svetovnega prvenstva. Na Danskem po devetih tekmah še ne poznajo poraza. Foto: Reuters

Američani so dobro začeli srečanje, bili več pri strelu kot Švedi, a nato je prišla 15. minuta in slabo posredovanje vratarja Keitha Kinkaida. Ta je prvi strel ubranil, a ploščka ni uspel zadržati, tako da mu je ušel med nogama, mimo njega se je pripeljal Viktor Arvidsson in plošček brez težav pospravil v gol.

Vratar Švedov Anders Nilsson je zaustavil vseh 40 strelov Američanov. Učinkoviti Skandinavci so sprožili zgolj 20 strelov in šestkrat zadeli. Foto: Reuters

V začetku druge tretjine so imeli Američani priložnost za izenačenje z igralcem več, saj si je Adam Larsson prislužil 2+2 minuti kazni, a je niso izkoristili. Še več, na modri črti v švedski tretjini so izgubili plošček, v protinapad je zdrvel Magnus Paajarvi in vzišal na +2. Nato je sledil popoln švedski šov. Najprej je izkušeni Patric Hornqvist po šolski akciji v 31. minuti kaznoval neumen prekršek ameriškega napadalca Johnnyja Gaudreauja, 11 sekund zatem pa je na 4:0 zvišal Mattias Janmark.

Američani so devet min ut pred koncem pri zaostanku za štiri zadetke poskušali brez vratarja, a jim je načrte prekrižal Arvidsson, ki je zakuri petardo, končnih 6:0 pa je dve minuti pred koncem postavil Adrian Kempe. Junak obračuna, na katerem so ZDA konkretno nastreljale Švede (razmerje v strelih 40:20 za ZDA), je vratar treh kron Anders Nilsson.

Švedi bodo tako še drugič zapored zaigrali v finalu SP, medtem ko bodo Američani, ki so bili zadnjič v finalu daljnega leta 1960, igrali za tretje mesto.

Kaj bodo proti Kanadčanom pokazali krvniki Fincev?

Ob 19.15 bodo Kanadčani finalno vstopnico lovili proti največjemu presenečenju prvenstva Švici. Javorjevi listi so skupinski del končali šele na tretjem mestu, tako da so v četrtfinalu palice prekrižali z Rusi in jih izločili po podaljšku.

Švicarji so presenetili Fince. Kako se bodo znašli proti Kanadi? Foto: Reuters

Švicarji so po koncu skupine zasedali četrto mesto, v boju za polfinale jih je tako pričakal zmagovalec druge skupine Finska. Švicarji so po začetnem zaostanku priredili preobrat in se po letu 2013 uvrstili v polfinale.