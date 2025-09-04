Pri Volvu po modelih EX30 in EX90 pripravljajo še tretji električni športni terenec, s katerim bodo vstopili v segment srednje velikih prestižnejših vozil z alternativnimi pogoni. EX60 bo torej pomemben prodajni test za Volvo, saj bo sodil v razred vozil kot je tudi v Evropi prodajno vodilni tesla model Y. Novi EX60 bo na trgu vzporedno s ponovno osveženim XC60, enim ključnih modelov za Volvo, ki pa ima še vedno klasične motorje.

Za zdaj za novi EX60 ni znanega prav veliko. Pri Volvu so potrdili, da ga bodo izdelovali v tovarni Torslanda na Švedskem. Imel naj bi večji doseg kot EX30 in EX90. Baterija bo strukturni del vozila, zadnje dno pa bo ulito v enem kosu - to je koncept, ki ga je v avtomobilski svet vpeljala Tesla. To bo Volvu omogočilo hitrejšo proizvodnjo, zmanjšalo maso in tudi povečalo prostor.

Na dokončno razkritje EX60 bo treba počakati do 21. januarja prihodnje leto, proizvodnja pa se bo nato začela v prvi polovici naslednjega leta.

