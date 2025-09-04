Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
4. 9. 2025,
6.31

Osveženo pred

18 minut

Thermometer Blue 0

električni avtomobili volvo EX60 Volvo

Četrtek, 4. 9. 2025, 6.31

18 minut

Volvo EX60

Proizvodnja na Švedskem: Volvo napoveduje novi EX60, znane že prve podrobnosti #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Volvo EX60 | Foto Volvo

Foto: Volvo

Volvo že napoveduju novi model EX60, a na razkritje bo treba počakati do prihodnjega leta.

Pri Volvu po modelih EX30 in EX90 pripravljajo še tretji električni športni terenec, s katerim bodo vstopili v segment srednje velikih prestižnejših vozil z alternativnimi pogoni. EX60 bo torej pomemben prodajni test za Volvo, saj bo sodil v razred vozil kot je tudi v Evropi prodajno vodilni tesla model Y. Novi EX60 bo na trgu vzporedno s ponovno osveženim XC60, enim ključnih modelov za Volvo, ki pa ima še vedno klasične motorje.

Za zdaj za novi EX60 ni znanega prav veliko. Pri Volvu so potrdili, da ga bodo izdelovali v tovarni Torslanda na Švedskem. Imel naj bi večji doseg kot EX30 in EX90. Baterija bo strukturni del vozila, zadnje dno pa bo ulito v enem kosu - to je koncept, ki ga je v avtomobilski svet vpeljala Tesla. To bo Volvu omogočilo hitrejšo proizvodnjo, zmanjšalo maso in tudi povečalo prostor. 

Na dokončno razkritje EX60 bo treba počakati do 21. januarja prihodnje leto, proizvodnja pa se bo nato začela v prvi polovici naslednjega leta.
 

električni avtomobili volvo EX60 Volvo
