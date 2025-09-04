Vlada bo danes po napovedih obravnavala predlog novele zakona o ohranjanju narave. S predlaganimi spremembami se bodo poenostavili postopki, odpravile administrativne ovire, zagotovljena bo večja varnost pred velikimi zvermi in zvišale se bodo globe.

Z novelo zakona se bo pomembno izboljšalo upravljanje naravnih vrednot, so prepričani na ministrstvu za naravne vire in prostor. Določena bodo jasnejša pravila glede zaračunavanja ogledovanja in obiskovanja naravnih vrednot. Za kršitve prepovedi vožnje v naravi je predviden dvig glob in njihova uskladitev z zakonodajo o prekrških.

Z namenom odprave administrativnih ovir se predlaga ukinitev podvajanja postopkov ter organizacijske posodobitve. Dovoljenje za javno prireditev in dovoljenje za vožnjo v naravi bi združili v en postopek, za manjše rekonstrukcije in vzdrževanje objekta pa ne bo več potrebno naravovarstveno soglasje. Ukinjajo se ugotovitvene odločbe o obstoju zavarovanih območij.

Večja varnost pred zvermi

Po predlogu se bo zagotovila večja varnost državljanov pred velikimi zvermi. S tem namenom bodo pristojnosti in naloge zavoda za gozdove in upravljavcev lovišč natančneje določene, predlaga se nov sistem interventnega ukrepanja v primeru ogroženosti življenja ali zdravja ljudi zaradi velikih zveri.

Področje invazivnih tujerodnih vrst se bo uredilo v skladu z evropsko uredbo o invazivnih tujerodnih vrstah. Določile se bodo pravice in obveznosti deležnikov v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami, uzakonil se bo sistem hitrega ukrepanja za nujno odstranitev ob prvem pojavu invazivne tujerodne vrste.