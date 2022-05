Slovenci za konec SP nad Južno Korejo

Slovenski hokejisti se bodo za konec domačega svetovnega prvenstva, na katerem so si že zagotovili prvo mesto in elito, pomerili še z Južno Korejo.

Na sporedu je zadnji tekmovalni dan svetovnega hokejskega prvenstva drugega kakovostnega razreda. Napredovanje v elito sta si že zagotovili zmagovalka prvenstva Slovenija in drugouvrščena Madžarska. Slovenci bodo za konec ob 19. uri palice prekrižali z Južno Korejo, ob 15.30 pa bodo na delu Madžari in Romuni, ki se selijo razred nižje.

Vrstni red svetovnega hokejskega prvenstva se, ne glede na razplet zadnjih dveh tekem, ne more več spremeniti. Zmagovalci Slovenci so si z drugimi Madžari priigrali vstopnico za elitno divizijo, tretje mesto je pripadlo najprijetnejšemu presenečenju prvenstva Litvi, četrto Južni Koreji, na zadnjem pa so končali Romuni, ki bodo prihodnje leto igrali v tretjem kakovostnem razredu diviziji I, skupini B.

Slovenski reprezentanti so po treh tekmah in treh zmagah (s 4:2 so premagali Litvo, z 9:1 Romunijo, s 5:1 pa Madžarsko) pri maksimalnem izkupičku točk. Odločeni so, da prvenstvo končajo brez poraza, za kar bo treba premagati še zadnjega tekmeca − Južno Korejo. Korejci so v Ljubljani na treh tekmah izgubili z Madžari (1:5) in Litvo (3:5), premagali pa Romunijo (4:1), tako da bodo končali kot četrti.

Še pred slovensko tekmo bodo SP končali Madžari in Romuni.

Sosedsko prizadevanje za gostiteljstvo elite Madžari in Slovenci bi prihodnje leto gostili svetovno prvenstvo elite, ki ga je IIHF odvzela Rusiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kot je pred dnevi prvi poročal Delo, si Slovenija in Madžarska prizadevata za deljeno gostiteljstvo za hokejsko svetovno prvenstvo elitne divizije prihodnje leto. Tako Budimpešta kot Ljubljana s Stožicami bi gostili skupinski del, zaradi boljše infrastrukture pa bi bili polfinala in finale v Budimpešti. Obe reprezentanci sta v Tivoliju izpolnili pogoj na ledu in se uvrstili v najvišji rang hokejskega tekmovanja. Nasproti slovensko-madžarski kandidaturi naj bi stala skupna kandidatura Latvije in Finske. Latvijci so ga gostili lani, Finci ga letos.

Prihodnje SP elite bi sicer moralo med 5. in 21. majem potekati v Sankt Peterburgu, a je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) Rusiji zaradi invazije na Ukrajino odvzela gostiteljstvo. Novega gostitelja svetovnega prvenstva 2023 bodo potrdili na letnem kongresu IIHF, ki bo zadnji teden letošnjega majskega SP elite v Tampereju (SP bo potekalo med 13. in 29. majem).