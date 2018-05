Risi bodo dobili še zadnjega nasprotnika

SVETOVNO PRVENSTVO V HOKEJU, 11. DAN

Le še dva dneva sta do konca skupinskega dela svetovnega prvenstva na Danskem, kjer si je četrtfinale zagotovilo že pet reprezentanc (Švedska, Finska, Rusija, ZDA, Češka), na voljo so tako še tri četrtfinalne vstopnice. Belorusi so že izpadli iz elite in bodo prihodnje leto v drugem razredu igrali s Slovenci. Ti bodo popoldne dobili še zadnjega tekmeca. To bo ali Južna Koreja ali Norveška.