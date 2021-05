Švicarji nad Beloruse, Kanadčani po nujno zmago

Nedelja bo na svetovnem prvenstvu v hokeju prinesla več odgovorov o tem, kdo bo prvenstvo nadaljeval v četrtfinalu in za koga bi bilo tekmovanja po skupinskem delu lahko konec. Za uvod v skupini A se bosta ob 15.15 pomerili Švica in Belorusija, Švicarji bi z zmago naredili velik korak k izločilnim bojem. Popoldan bodo zmago proti Italiji in ohranitev upov na napredovanje iskali Kanadčani. Zvečer Švedi potrebujejo zmago proti vodilnim Slovakom, v skupini A obračun vodilnih branilcev naslova Fincev in Latvijcev, ki zasedajo peto mesto.