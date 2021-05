Čehi po pomembne točke, popoldne boj za vrh skupine A

Sobotni spored se začenja že dopoldan, v skupini A si bosta ob 11.15 nasproti stali favorizirana Češka in Velika Britanija, v skupini B pa Italija in Kazahstan. Čehi in Kazahstanci v boju za četrtfinalne potrebujejo točke. Ob 15.15 zna biti vroče med vodilnima reprezentancama skupine A Rusijo in Švico, v drugem popoldanskem obračunu bosta palice prekrižali Norveška in ZDA. Zvečer bodo Slovaki četrto zmago iskali proti Dancem, na drugi večerni tekmi pa se bosta udarili ekipi z vrha, branilka naslova Finska in Nemčija.