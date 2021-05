Švedi niso več zadnji, Kanadčani strli Kazahstan, Norvežanom loterija

Na uvodni tekmi skupine A so Švedi s 4:1 premagali Veliko Britanijo in se otresli zadnjega mesta v skupini. Na drugem popoldanskem srečanju so neprepričljivi Kanadčani s 4:2 strli Kazahstan. Do pomembnih točk so zvečer po odlični zadnji tretjini, v kateri so Belorusom zabili štiri gole, prišli Danci. Na drugem večernem srečanju so odločali kazenski streli, po katerih so se zmage nad gostiteljico Latvijo veselili Norvežani.