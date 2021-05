Švedi so se znesli nad Švicarji, branilci naslova do zmage

Švedi so po dveh porazih le prišli do prve zmage na svetovnem prvenstvu, s kar 7:0 so se znesli nad Švicarji.

Na večerni tekmi so se Švedi po dveh ničlah razbesneli nad Švicarji in jih premagali s kar 7:0, Jesper Froden je na svoji premierni tekmi na svetovnih prvenstvih vknjižil dva gola in asistenco. Medtem ko švicarska vratarja nista imela svojega večera, pa je Adam Reideborn na drugi strani zaklenil svoja vrata (zaustavil je vseh 26 strelov). To je bila sploh prva zmaga treh kron in prvi poraz hokejistov s križem na prsih na tem SP. V skupini B je zvečer branilka naslova Finska s 5:2 premagala Norveško.