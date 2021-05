Prihajajo ruske okrepitve, a brez prvega zvezdnika

Četrti dan v skupini A odpirata neporaženi Rusija, ki bo okrepila ekipo z NHL-ovci, in Slovaška, v skupini B pa bodo gostitelji drugo zmago iskali proti Italiji, ki je pri dveh porazih. Zvečer bodo neprepričljivi Kanadčani, izgubili so tako z Dansko kot visoko z ZDA (1:5), iskali prvo zmago na prvenstvu. Njihov tekmec bodo stoodstotni Nemci. Do prve zmage bodo poskušali priti tudi Čehi, zoperstavili se bodo Belorusom, ki so v nedeljo ugnali Švede.