Začenjajo Rusi in Danci. Bodo Kanadčani dočakali prve točke?

Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Rigi se skupinski del preveša v drugo polovico. Reprezentance začenjajo s 4. krogom predtekmovanja. V skupini A spored ob 15.15 odpirata favorizirana Rusija in Danska, obe imata na računu dve zmagi in en poraz, v skupini B pa za začetek srečanje še neporaženih Nemcev in Kazahstana, ki je do dveh zmag prišel po kazenskih strelih. Zvečer izjemno pomemben obračun neprepričljivih Kanadčanov. Po treh tekmah so pri ničli, spodrsljaj proti Norvežanom ne pride v poštev. V skupini A si bosta ob 19.15 nasproti stali Belorusija in Velika Britanija.