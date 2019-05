Slovenci so se v boju za obstanek razbesneli nad Madžari

Četrti krog svetovnega prvenstva divizije I, skupine A je razpotegnjen čez dva dni. Na edini petkovi tekmi sta se na ledu Barys Arene udarili slovenska in madžarska reprezentanca. Slovenci so prikazali najboljšo predstavo na prvenstvu, Madžare so visoko odpravili in naredili velik korak k obstanku v tem rangu tekmovanja.

Slovenci prerešetali Madžare, Gračnar upravičil zaupanje

Selektor Ivo Jan je pred srečanjem opravil kar nekaj menjav, v vrata pa, podobno kot proti Belorusom, postavil Luko Gračnarja, ki je upravičil zaupanje. V prvi branilski par se je k Sabahudinu Kovačeviću iz drugega preselil Blaž Gregorc. Jurij Repe se je iz tretjega preselil v drugega k Aleksandru Magovcu, v tretjem je s Klemnom Pretnarjem igra Matic Podlipnik, na prvih treh tekmah je igral v prvem. Do sprememb je prišlo tudi v napadu, v tretjem so po novem Žiga Pance, Tadej Čimžar, Andrej Hebar, v četrtem, ki je tokrat dobil več minutaže, pa Miha Zajc, Boštjan Goličič in Jan Drozg.

Slovenci so v drugi tretjini zadel trikrat, dvakrat je bil natančen Jan Drozg. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prav zadnja peterka je v 14. minuti zrežirala prvo vodstvo na tekmi. Po podaji Drozga je branilec Miha Štebih s strelom skoraj z modre črte premagal Adama Vaya, ki ga je pred golom skupaj z enim od Madžarov oviral Goličič. Risi so ob koncu prve tretjine prvič zaigrali z igralcem več, a se rezultat do izteka 20 minut ni spremenil, so pa številčno prednost unovčili takoj na uvodu drugega dela. Po podaji Saboliča je s prve ustrelil Drozg in z bližine zadel za 2:0. Tri minute pozneje je bil 20-letni Drozg v gneči pred golom dovolj vztrajen in po več poskusih še drugič premagal madžarskega vratarja. Slovenci so še naprej prevladovali, imeli tudi razpoloženega Gračnar, in v 31. minuti z dobro odmerjenim strelom Anžeta Kuralta zvišali na 4:0 ter poskrbeli, da je Vaya v golu zamenjal Bence Balizs.

Ta je dobrih pet minut pred koncem klonil prvič, z natančno odmerjenim backhand strelom pod prečko je s prvim zadetkom na prvenstvu petardo zakuril slovenski kapetan Anže Kopitar. Dobro dve minuti pred koncem, ko so risi igrali z igralcem manj, pa je po dvojni podaji z Žigo Pancetom končnih 6:0 postavil Andrej Hebar.

V soboto derbi kroga

Slovenci bodo zadnjo tekmo prvenstva odigrali v nedeljo ob 8.30 po slovenskem času, ko jim bo nasproti stala avtsajderka prvenstva Litva.

Ta bo tekmo 4. kroga odigrala v soboto proti Koreji, ob 13.30 v soboto sledi derbi kroga za prvo mesto med neporaženima Kazahstanom in Belorusijo.

SP, divizija I, skupina A, 4. krog Petek, 3. maj

Madžarska : Slovenija 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

0:1 Štebih 14. (Drozg, Goličič), 0:2 Drozg 21. (Sabolič, Kopitar, PP1), 0:3 Drozg 24. (Zajc, Goličič), 0:4 Kuralt 31. (Magovac), 0:5 Kopitar 55. (Rodman), 0:6 Hebar 59. (Pance, SH1)



PP1-zadetek z igralcem več

SH1-zadetek z igralcem manj



Postava Slovenije: Gračnar, Pintarič: Kovačević, Gregorc, Rodman, Kopitar, Sabolič; Magovac, Repe, Ograjenšek, Verlič, Kuralt; Pretnar, Podlipnik, Pance, Čimžar, Hebar; Štebih, Kalan, Zajc, Goličič, Drozg. Selektor: Ivo Jan.



Postava Madžarske: Vay, Balizs; Stipsicz, Szabo, Sofron, Bartališ, K. Nagy; Sziranyi, Wehrs, Gallo, Sarauer, Erdely; Pozsgai, Macaulay, Bodo, Vas, G. Nagy; Varga, Terbocs, Benk. Selektor: Gergely Majoross. Sobota, 4. maj

10.00 Koreja – Litva

13.30 Kazahstan – Belorusija



Lestvica (napredujeta najboljši reprezentanci, nazaduje najslabša):

Preberite še: