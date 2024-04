Slovenska hokejska reprezentanca je svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, v Bolzanu odprla z nepričakovanim porazom z Južno Korejo (2:4) in si otežila delo pri uresničevanju cilja, vrnitvi med elito. V najvišji reprezentančni rang namreč vodita prvo in drugo mesto, za katero se ob Slovencih potegujejo še Italijani, Madžari, Južni Korejci, Japonci in Romuni.

Slovenski selektor o naslednjem tekmecu, Romuniji (vir videa: HZS):

"Vse je še odprto"

Po nedeljskem uvodu je danes na prvenstvu tekmovanja prost dan, Slovenci so zgodaj popoldan opravili trening in misli poskusili usmeriti proti drugemu tekmecu. V torek se bodo pomerili z Romuni, ko bo zmaga zelo pomembna. "Romuni so fizično odlična ekipa, so visoki, močni, verjetno bodo igrali veliko na telo, veliko streljali, igrali na kontranapade," o torkovem tekmecu pravi Aleksandar Magovac. Foto: www.alesfevzer.com

"Včeraj je bilo nekaj slabe volje po tekmi, malo razočaranja. Pridejo zmage, pridejo porazi, pomembno pa je, kako se pobereš. To tekmo želimo čim prej pozabiti, osredotočamo se na naslednje. Treba bo odpraviti napake, vstopiti z boljšo igro. Proti Romunom stremimo k zmagi, ki bi nas vrnila, dvignila energijo, samozavest. Vse je še odprto. Igrati moramo brez pritiska, kot smo skozi vse priprave," je po treningu v izjavi za Hokejsko zvezo Slovenije dejal Aleksandar Magovac in ponovil večkrat slišane besede o tem, da se ne sme podcenjevati nikogar.

"Vsak nasprotnik je dober. Ne smemo podcenjevati nobene ekipe, Romuni so fizično odlična ekipa, so visoki, močni, verjetno bodo igrali veliko na telo, veliko streljali, igrali na kontranapade. Osredotočeni bomo morali biti vso tekmo, da ne bi bilo kakega presenečenja."

Romuni so prvo tekmo prvenstva z 1:6 izgubili z Italijani, ki so odpor tekmeca strli v drugi polovici obračuna.

"Morali biti bolj potrpežljivi, bolje nadzorovati plošček, več streljati na gol. Na prvi tekmi smo imeli malo drugih, tretjih priložnosti, o tem smo se pogovarjali, da moramo imeti več igralcev pred vratarjem." Foto: www.alesfevzer.com

Terglav: Bolje nadzorovati plošček, več strelov, priigrati si več drugih, tretjih priložnosti

Selektor Edo Terglav je po treningu dejal, da je bil ta dober, z dobro energijo in usmerjanjem misli na torek, ko si želi: "Proti Južni Koreji smo naredili zelo veliko napak, slabe odločitve, tukaj bomo morali biti bolj potrpežljivi, bolje nadzorovati plošček, več streljati na gol. Na prvi tekmi smo imeli malo drugih, tretjih priložnosti, o tem smo se pogovarjali, da moramo imeti več igralcev pred vratarjem, kar smo danes tudi trenirali." Slovenci in Romuni so se do zdaj srečali osemkrat, osemkrat so zmagali Slovenci. Zadnjo tekmo sta reprezentanci odigrali leta 2022, ko so Slovenci v Ljubljani zmagali z 9:1. Foto: Domen Jančič

Osem tekem, osem slovenskih zmag

Slovenci in Romuni so se do zdaj srečali osemkrat, vselej so zmagali risi. Zadnjič sta si reprezentanci nasproti stali maja 2022 na prvenstvu drugega razreda, ko so Slovenci v Ljubljani zmagali z 9:1.

Foto: HZS

Slovenci bodo po srečanju z Romuni v sredo ob 19.30 palice prekrižali z gostitelji Italijani, po drugem dnevu premora sledi petkovo srečanje (16.00) z Japonci, za konec pa jim bodo v soboto ob 19.30 nasproti stali še Madžari.

Slovenska reprezentanca za SP divizije I, skupina A: Vratarji (3): Gašper KROŠELJ (Banska Bystrica/SVK), Matija PINTARIČ (Dragons de Rouen/FRA), Žan US (Jesenice/SLO). Branilci (7): Rožle BOHINC (Jesenice/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija/SLO), Kristjan ČEPON (Vastervik/SWE), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Olimpija/SLO), Bine MAŠIČ (Olimpija/SLO), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/AUT). Napadalci (13): Miha BERIČIČ (Olimpija/SLO), Jan DROZG (Amur/RUS), Žan JEZOVŠEK (Jesenice/SLO), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Rok MACUH (Olomuc/CZE), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/SLO), Žiga MEHLE (Olimpija/SLO), Robert SABOLIČ (VSV/AUT), Nik SIMŠIČ (Olimpija/SLO), Jaka SODJA (Olimpija/SLO), Rok TIČAR (Vienna/AUT). Blaž TOMAŽEVIČ (VSV/AUT), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN). Trenerski štab



Selektor: Edo Terglav

Pomočnik selektorja: Mitja Šivic

Pomočnik selektorja: Mitja Robar

Pomočnik selektorja: Gorazd Drinovec

Pomočnik selektorja (vratarji): Anže Ulčar

Svetovno prvenstvo, divizija I, skupina A (Bolzano): Torek, 30. april Lestvica

Slovenske tekme na SP, divizija I, skupina A* Torek, 30. april

12.30 Slovenija – Romunija Sreda, 1. maj

19.30 Slovenija – Italija Petek, 3. maj

16.00 Slovenija – Japonska Sobota, 4. maj

19.30 Madžarska – Slovenija *V elito bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca.

