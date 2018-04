Pred urama resnice: Eden ne pomni takega turnija, drugi želi zapreti usta Sloveniji

Od izjemno neugodnega položaja po dveh porazih, ko se je prvenstvo za rise iz misije napredovanja v elito prevešalo v misijo obstanka, so slovenski hokejisti ob precej boljših predstavah premagali Madžarsko in Kazahstan ter tako po preobratu ohranili upe na napredovanje. Lestvica, na kateri z devetimi točkami vodijo Britanci, sledijo pa štiri reprezentance s šestimi, je tako strnjena, da je mogočih še veliko scenarijev.

Kari Savolainen je težko verjel, kako dobro so se njegovi varovanci pobrali iz zahtevnega položaja. Zdaj upa, da Italija pade in se z risi uvrsti v elito. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Računanja po petkovem dnevu je bilo v središču za novinarje precej. Sloveniji je zmaga nad Kazahstanom že prinesla obstanek v drugem razredu, zmaga nad Italijo po rednem delu, pa bi ji, ne glede na preostale tekme, še to, po kar je prišla. Elito. Selektor Kari Savolainen po slavju proti Kazahstancem ni želel preveč računati, je pa varovancem takoj položil na srce, naj se dobro regenerirajo.

"Ne spomnim se takšnega turnirja. Če preštevamo točke, ki jih imajo reprezentance, je tako zapleteno, da z mojo matematiko niti ne želim nič računati. Želim si le, da zmagamo naslednjo tekmo, saj je v tem naša edina priložnost," je dejal finski trener, zadovoljen s prikazano igro na zadnjih dveh srečanjih in upajoč, da bodo varovanci tudi proti zahodnim sosedom igrali na podobni ravni: "Vesel sem, da smo zadeli petkrat, to je dober znak, saj smo imeli na začetku turnirja s tem velike težave. Tudi na prvih dveh tekmah smo bili nekoliko bolj dominanti kot nasprotnik in imeli priložnosti, a zdaj smo te priložnosti realizirali."

Savolainen upa, da ne bo neumnih kazni in pretiranega ukvarjanja s sodniki, da bodo fantje osredotočeni le na svojo igro, da bo tudi tokrat igra z igralcem več stekla in da bo Sloveniji pomagalo tudi dejstvo, da je imela za regeneracijo tri ure časa več.

Slovenci bodo v obračun vstopili s popotnico dveh zaporednih zmag, Italijani pa z bolečim večernim porazom proti Veliki Britaniji, ob katerem niso delovali, kot bi si želeli, prav tako svojega večera ni imel prvi vratar Andreas Bernard, ki je po 22 minutah igre in treh prejetih zadetkih predčasno končal srečanje.

Skoraj polovica italijanske reprezentance igra v Alpski ligi, imajo pa tudi posameznike med finsko, švicarsko in nemško elito. Foto: Sportida

Skoraj polovica Italijanov igra v Alpski hokejski ligi, tako da ta del reprezentance predvsem pomočnika Gaber Glavič in Nik Zupančič, ki sta v tem tekmovanju letos oziroma lani vodila Jesenice, dobro poznata. Trije igrajo v ligi EBEL, svoje moči pa imajo tudi na Finskem, Nemčiji in Švici. Italijanom poveljuje Kanadčan Clayton Beddoes, v tej sezoni prvič v vlogi selektorja, sicer pa v italijanski vrsti že tri leta.

"Imamo precej informacij o Italiji, ogledali si bomo tudi tekmo, da dobimo še zadnje občutke, kako je videti nasprotnik in kako igra. Zagotovo je pomembno, da Glavič in Zupančič poznata Italijo. Za nas je zelo pomembno tudi, da smo zmagali na zadnjih tekmah, tako da morda raven stresa ni tako visoka, kot je bila pred tema dvema tekmama," pravi Savolainen.

Dokazati, da so bili prezgodaj odpisani

Robert Sabolič upa, da bodo dokazali, da so bili prezgodaj odpisani. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

" Kar smo si sami lahko sami pogledali, smo videli, da so zelo agresivni, zelo veliko drsajo in igrajo na telo, tako da bo treba hitro oddati ploščke naprej napadalcem in poskušati narediti višek igralca in se tako ustvariti priložnosti tri na dva, dva na ena. Treba pa bo biti zbran od samega začetka, izkoriščati, kar se nam bo ponudilo, tudi z igralcem več. Verjamemo v to zmago in napredovanje, čeprav na začetku ni kazalo najbolje," o tekmecih pravi slovenski napadalec Aleš Mušič.

"Ogledali smo si analizo Kazahstana s tekme proti Italiji, videli da dobro igrajo, da imajo dober sistem. So zelo agresivni in dinamični, tekma bo težka, a verjamemo vase. Kar si trenutno najbolj želim, je, da zmagamo in zapremo usta celotni Sloveniji," pa Robert Sabolič upa, da bodo okoli 18. ure dokazali, da so bili prezgodaj odpisani.