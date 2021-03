Jeseničani in Ljubljančani še drugič v enem tednu

Še drugič v tednu dni si bosta nasproti stala največja slovenska tekmeca in najboljši moštvi Alpske lige – HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice. Po sredini zmagi zmajev v Tivoliju (4:2) bodo tokrat gostitelji železarji. Obračun v dvorani Podmežakla se bo začel ob 20. uri, Olimpija bi si z deseto zaporedno alpsko zmago (po 60. minutah) zagotovila prvo mesto po rednem delu.

Po slabem tednu od zmage Olimpije nad Jesenicami (4:2) je čas še za drugi slovenski derbi v rednem delu Alpske lige. Tudi v tega slovenska predstavnika vstopata kot vodilna in drugouvrščena zasedba tekmovanja. Ljubljančani imajo na vrhu 76 točk, Jeseničani deset manj, a bodo do konca rednega alpskega dela odigrali še pet tekem, Olimpija pa dve manj.

Olimpija si lahko že zagotovi prvo mesto

Zmaji si sicer z zmago po 60. minutah lahko teoretično zagotovijo prvo mesto po rednem delu tekmovanja. Po tem (36 tekem) se bodo prva štiri moštva uvrstila v četrtfinale. To je že uspelo obema slovenskima ekipama in Pustertalu, če ne bo presenečenja, bo četrti Asiago.

Moštva na mestih med 5. in 12. se bodo po rednem delu med seboj udarila za preostale štiri četrtfinalne vstopnice (dvoboje na dve zmagi bodo igrali med 20. in 25. marcem). Ko bodo znani še preostali četrtfinalisti, si bodo prve tri ekipe (za zdaj Olimpija, Jesenice in Pustertal) same izbrale četrtfinalnega nasprotnika (25. marec). Četrtfinale se bo nato začel 27. marca. Vse serije izločilnih bojev bodo potekale na tri zmage, izjema je povsem italijanski finale – če bi prišlo do tega, bi italijanski ekipi igrali na štiri zmage.

Olimpija v sklopu Alpske lige v tej sezoni še ni izgubila proti Jesenicam, so jo pa Jeseničani premagali v polfinalu pokala Slovenije in na tekmi državnega prvenstva. Foto: Grega Valančič / Sportida

Alpska vsota sezone: točke zmajem

Za železarje in zmaje bo to četrti alpski dvoboj tekoče alpske sezone, a šele drugi, po katerem si bo ekipa takoj priigrala točke. Na uvodnih dveh je zmagovalec točke prejel šele po seštevku tekem, to je po zmagi s 6:1 in remiju (2:2) postala Olimpija.

Na tretjem srečanju pretekli teden so bili zeleno-beli boljši tekmec, zmagali so s 4:2 in naredili še korak naprej k prvemu mestu. Jeseničani so po porazu v Tivoliju dejali, da so prikazali premalo, predvsem pa naredili preveč napak in se niso držali načrta. Pogrešali so tudi energijo, ki je je bilo na zadnjih derbijih čutiti več na jeseniški kot ljubljanski strani. Kako bo tokrat, bo znano okoli 22. ure.

Olimpija bo po sobotni zmagi v Salzburgu lovila deseto zaporedno alpsko zmago, Jeseničani se v dvoboj podajajo s popotnico zmage nad tretjim Pustertalom.

Nadaljevanje v četrtek pri Feldkirchu in na Gorenjskem

Po večerni tekmi bosta obe moštvi na delu spet v četrtek, ko bo Olimpija gostovala pri Feldkirchu, Jeseničani pa bodo gostili Fasso, ki se še vedno bori za preboj med 12 in podaljšanje sezone.

Alpska liga Torek, 9. marec

20.00 HDD Sij Acroni Jesenice – HK SŽ Olimpija

20.15 Cortina – Lustenau

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija* 33 tekem – 76 točk

2. HDD Sij Acroni Jesenice* 31 – 66

3. Pustertal* 33 – 66

4. Asiago 33 – 62

....................................

5. Red Bull Juniors 32 – 52

6. Cortina 32 – 51

7. Lustenau 33 – 46

8. Ritten 33 – 43

9. Gardena 33 – 42

10. Feldkirch 32 – 41

11. Bregenzerwald 33 – 41

12. Vipiteno 33 – 36

...................................

13. Fassa 32 – 33

14. EC KAC II 33 – 28

15. Kitzbühel 34 – 23

16. Steel Wings Linz 32 – 5 *ekipa se je uvrstila v končnico; Prve štiri ekipe se po rednem delu uvrstijo neposredno v končnico, moštva na mestih med 5. in 12. pa med seboj igrajo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice.

