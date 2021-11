Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Steinbach Black Wings Linz so le dočakali novega glavnega trenerja. Čeprav so avstrijski mediji v zadnjih dneh pisali, da vodstvo kluba in Raimo Summanen niso našli skupnega jezika, se je zdaj zgodil preobrat, saj je Finec, ki je lani vodil HK SŽ Olimpija, prevzel trenersko taktirko avstrijskega kluba.