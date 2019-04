Po novi odpovedi zadnji preizkus Slovencev pred odhodom na prvenstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska hokejska reprezentanca bo ob 17. uri na Bledu odigrala zadnjo pripravljalno srečanje pred svetovnim prvenstvom B-skupine, ki ga bo med 29. aprilom in 5. majem gostil Kazahstan. Slovenci, v taboru katerih je danes prišlo do nove odpovedi, na SP bodo potovali tudi brez vratarja Gašperja Krošlja, se bodo še drugič v 24 urah udarili z Italijo. V sredo so izgubili z 2:3. Reprezentanca bo v petek odpotovala na prizorišče prvenstva.