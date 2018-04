Slovenci na generalki pred SP izgubili s sosedi

Pripravljalna tekma, Avstrija – Slovenija

Po dobrih desetih dneh od začetka skupinskih priprav je četa Finca na slovenski klopi Karija Savolainena odigrala zadnji preizkus pred prvenstvom in zmagi z 12:1 nad Hrvaško ter porazu v podaljšku z 2:3 proti Madžarski dodala še poraz z 1:2 proti Avstriji, ki bo letos igrala med elito. Severni sosedi so včeraj z 0:5 izgubili s četrtim nasprotnikom Slovenije na prihajajočem SP Kazahstanom.

Avstrijci načeli, Urbas odgovoril, Kuralt zapravil priložnost za vodstvo

Kapetan Jan Urbas je bil edini junak v slovenski vrsti, ki je zatresel avstrijsko mrežo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V vratih je začel Gašper Krošelj (njegova menjava je bil Matija Pintarič), ki so ga Avstrijci ugnali že v šesti minuti. A pri tem so jim izdatno pomagali Slovenci. Najmlajši v naši vrsti Jan Drozg si je kot prvi prislužil izključitev, pol minute za njim je moral na kazensko klop še Aleš Mušič, tako da so gostitelji zaigrali z dvema hokejistoma več in prednost hitro kronali z zadetkom. Krošlja je po strelu Erika Kirchschlägerja ugnal Brian Lebler, ki je pred golom spretno podstavil palico.

Slovenski kapetan Jan Urbas (ob njem sta v napadu igrala Ken Ograjenšek in Miha Verlič) je hitro po golu ušel po desni strani in z natanćno odmerjenim diagonalnim strelom v osmi minuti priigral izenačenje. Risi so imeli v nadaljevanju trikrat igralca več, a brez uspeha, Najlepšo priložnost za zadetek je imel Anže Kuralt (ob njem sta večino tekme v prvem napadu igrala Rok Tičar in Robert Sabolič - ob koncu se jima je pridružil Drozg), ki se je povsem sam znašel pred skoraj praznim golom, a ploščka ni dobro zadel in David Madlener ga je zaustavil. Na drugi strani so priložnosti bolje izkoriščali Avstrijci. Schumnig je plošček poslal proti Krošlju, ta ga je z nogo odbil, do odbitka je pred golom prišel osameli Daniel Ban in postavil izid prve tretjine (2:1).

Avstrijci ponujali, Slovenci niso izkoristili

Risi so so se v drugem delu najprej ubranili z igralcem manj, v nadaljevanju pa so jim Avstrijci s tremi zaporednimi izključitvami ponudili priložnost priključka, vendar so vsi trije power-playi ostali neizkoriščeni.

Še več, sosedje bi ob igralcu manj lahko kaznovali napako Blaža Gregorca, ki je na modri črti izgubil plošček. Kevin Macierzynski je sam zdrvel proti Krošlju, a je ta njegov poskus zaustavil. Tretjina, v kateri so spet večkrat zapretili gostitelji, se je tako končala z rezultatom s prvega dela (2:1).

Gašper Krošelj je imel v prvih dveh tretjinah več dela kot stanovski kolega na avstrijski strani. Foto: Sara Ros/HZS

Obrnjena zgodba

V začetku zadnjega dela se je zgodba obrnila, saj so bili Savolainenovi varovanci tisti, ki so kopičili kazni. Zbrali so tri, a so se ob vseh treh ubranili (tudi z dvema igralcema manj) in imeli v nadaljevanju precej več od igre kot Avstrijci. Ob koncu so vse sile usmerili v izenačenje, zaigrali brez vratarja in s šestimi igralci v polju (po avstrijski kazni so pol minute igrali šest na štiri), a jim Madlenerja ni uspelo premagati in generalko pred SP so Slovenci končali s porazom.

Pripravljalna tekma, Dunaj Četrtek, 19. april

Avstrija : Slovenija 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Lebler 6. (Kirchschläger, Hofer, PP2), Ban 19. (Schumning, Zwerger); Urbas 8. (Ograjenšek)



PP2-zadetek v dvema igralcema več



Postava Slovenije: Krošelj, Pintarič; Pavlin, Gregorc, Kuralt, Tičar, Sabolič; Vidmar, Kranjc, Ograjenšek, Verlič, Urbas; Magovac, Štebih, Drozg, Goličič, Bašič; Ropret, Logar, Hebar, Mušič, Pance; Zajc. Postava Avstrije: Madlener, Kickert; Schumnig, Unterweger, Woger, Oberkofler, Ganahl; Altmann, Kirchschlager, Hofer, Hundertpfund, Lebler; Peter, Wolf, Haudum, Ban, Zwerger; Hackl, Strong, Macierzynski, Kainz, Spannring.

Po Avstriji na Madžarsko in nad Britance

Slovenci se bodo po tekmi z Avstrijo v petek odpravili na prizorišče prvenstva v Budimpešto, kjer v soboto sledi en trening, v nedeljo v času kosila (12.30) pa že uvodna tekma prvenstva. Risi ga bodo odprli proti na papirju najlažjemu nasprotniku Veliki Britaniji, ki se je lani prebila v divizijo I, skupino A.

Sledile bodo tekme s Poljsko, Madžarsko, Kazahstanom in za konec prvenstva še z Italijo. Najboljši dve reprezentanci si bosta zagotovili vstopnico za napredovanje med elito, ki jo bo prihodnje leto gostila Slovaška.

Slovenci se bodo v petek odpravili na prizorišče prvenstva v Budimpešto, kjer bodo v nedeljo ob 12.30 odigrali prvo tekmo. Nasprotnik bo Velika Britanija. Foto: Sara Ros/HZS

Slovenska igralska odprava, ki je odpotovala na Dunaj, šteje 24 članov. Vodstvo reprezentance lahko na prvenstvo prijavi največ 23 hokejistov (najverjetneje tri vratarje, sedem branilcev, 13 napadalcev), še vedno pa pogleduje proti štirim branilcem. Klemen Pretnar lahko v petek postane slovaški prvak, Sabahudin Kovačević in Matic Podlipnik pa si lahko takrat tudi teoretično priigrata napredovanje v češko Extraligo, medtem ko so Jurij Repe in soigralci Kladna pri dnu lestvice za napredovanje.

Seznam hokejistov za prijateljsko tekmo z Avstrijo Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci (7): Blaž Gregorc (Hradec Kralove, češka ekstraliga), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Miha Štebih (VSV Beljak, liga EBEL), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL), Miha Logar in Aleksandar Magovac (oba Sij Acroni Jesenice) Napadalci (14): Luka Bašič (Sij Acroni Jesenice), Jan Drozg (Shawinigan Cataractes, Quebec Major Junior Hockey League), Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Andrej Hebar (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga), Miha Zajc (HK SŽ Olimpija) () - v oklepaju je zapisan zadnji hokejistov klub *Seznam ni dokončen in se lahko še spremeni, saj nekateri kandidati še igrajo v klubih.