Prenovljeni zmaji začeli priprave: Vemo, zakaj smo tukaj

Hokejisti ljubljanske Olimpije so danes v Tivoliju uradno začeli priprave na novo sezono. Ljubljanski klub se v novo sezono podaja s spremenjeno zasedbo z nekaj novimi okrepitvami. Ob tem bo klub v novo sezono krenil z novim partnerjem in s prenovljeno grafično podobo. Trenerski štab in igralci v novi sezoni pričakujejo nadgradnjo lanske sezone.

Hokejisti Olimpije so v lanski sezoni regionalne lige ICEHL ostali brez končnice. V boju za zadnji mesti za izločilni del sezone, kjer so se pomerila moštva na mestih od 7 do 10 po rednem delu, so izgubili proti Pustertalu. Redni del lige so končali na devetem mestu. Zatem so Ljubljančani osvojili naslov državnega prvaka, ko so v finalni seriji po štirih zmagah premagali Sij Acroni Jesenice.

"Potrebno bo nekaj časa, da se spoznamo"

Antti Karhula: Mislim, da smo vsaj na papirju dobili tisto, kar smo si želeli. Na papirju se ekipa zdi nekoliko močnejša in širša kot lani, ampak igra se na ledu in na koncu dneva ni pomembno, kaj je na papirju. Foto: Domen Jančič/HK SŽ Olimpija "Zadnja sezona je bila nekoliko prekratka, tako da smo imeli zelo dolgo poletje. Zdelo se je dolgo, a saj veste, kako je na Finskem, kjer ni tako toplo in je hitro minilo, tako da je dobro biti nazaj na ledu," je uvodoma zbranim novinarjem po treningu dejal trener Antti Upi Karhula.

"Dobra stvar je, da imamo tudi nekaj starih obrazov, ni bilo treba veliko menjati. Seveda smo veseli, da smo pripeljali nekaj novih fantov, tako domačih kot tujih. Potrebno bo nekaj časa, da se spoznamo, ampak komaj čakam. Mislim, da smo vsaj na papirju dobili tisto, kar smo si želeli. Na papirju se ekipa zdi nekoliko močnejša in širša kot lani, ampak igra se na ledu in na koncu dneva ni pomembno, kaj je na papirju," je o novincih v ekipi nadaljeval finski trener.

Olimpija bo večino treningov in priprav opravila v Ljubljani, čaka pa jo tudi pripravljalni turnir v Meranu. "Zagotovo bo nekaj pritiska, vsi fantje čutijo visoka pričakovanja. Ob koncu zadnje sezone, kakšnih 30 tekem smo igrali zelo dobro, tako da so pričakovanja zaradi tega višja," je še dodal Karhula. Temu se trenutno s poškodbami v ekipi še ni treba ukvarjati.

"Vemo, zakaj smo tukaj"

Še pred poletjem je konec aprila klub iz prestolnice predstavil novo celostno podobo, s prihodom strateškega partnerja Alexandra Lefebvra so precej povečali tudi proračun kluba. Zaradi tega v novi sezoni klub ne bo več nosil imena SŽ Olimpija temveč Olimpija Ljubljana. Ob tem bosta nova tudi grb in logotip kluba.

"Vemo, zakaj smo tukaj, vsi smo se zbrali z enim razlogom, da naredimo korak naprej. Fantje so prišli v dobri formi, vsi smo pripravljeni trdo delati čez poletje, kolikor ga je še ostalo, da bomo čim bolj pripravljeni na začetek sezone. Gremo korak za korakom in upam, da bomo lahko nadgradili našo igro iz lanske sezone," je povedal kapetan Žiga Pavlin.

Eden od novincev je tudi Kanadčan Arvin Atwal, ki je vesel, da po prvi sezoni še eno leto ostaja v ligi ICEHL: "Zame je bil prvo leto cilj ostati v ligi. Po pogovoru s trenerji in z vodstvom ni bilo težko, moja služba je hokej in ko je to na mestu, je vse ostalo preprosto. Vsi imajo visoke standarde in pričakovanja, tako da je bila odločitev zelo lahka."

V Olimpijo se je po 17 letih igranja v tujini vrnil Blaž Gregorc. "Bilo je zelo dobro, da smo se dogovorili, da sem prišel domov. Mogoče bi bilo finančno bolje v tujini, ampak imam družino in hčerko, tako da bo vse veliko lažje, če sem tukaj, živim zelo blizu Tivolija, tudi potovanja bodo lažja. Fante že vse poznam, tako da se ni bilo težko odločiti."

Postavo Olimpije bodo v prihajajoči sezoni 2024/25 sestavljali vratarji Lukaš Horak, Luka Kolin in Lan Kavčič, branilci Arvin Atwal, Blaž Gregorc, Jan Ćosić, Wyatt Ege, Aljoša Crnović, Bine Mašič, Žiga Pavlin, Tian Hebar in Rožle Bohinc ter napadalci Alexandre Lavoie, Blaž Tomaževič, Robert Sabolič, Marcel Mahkovec, Kale Kerbashian, Rok Kapel, Žiga Mehle, Maris Bičevskis, Nik Simšič, Žiga Pance, Miha Beričič, Jaka Sodja, Miha Zajc, Luka Vodlan in Lovro Kumanović.

