Miha Butara izvoljen v upravni odbor lige prvakov

Miha Butara bo v upravnem odboru odgovoren za rast in razvoj tekmovanja, so sporočili iz ljubljanskega kluba. "V veliko čast mi je, da s me predlagali in imenovali za člana upravnega odbora tako pomembne organizacije, kot je CHL. Imenovanje jemljem z veliko mero odgovornosti, ponižnosti in spoštovanja, saj se vsi zavedamo, kaj pomeni CHL v evropskem prostoru. Rast in razvoj sta stalnica v naših življenjih in verjamem, da bomo v tem mandatu dosegli vse zastavljene cilje ter CHL dvignili še na višjo raven," je po izvolitvi dejal Butara.