Ljubljanska zasedba je branilske vrste okrepila z izkušenim članom obrambe Blažem Gregorcem. 34-letnik je IceHL že dodobra spoznal, v sezoni 2020/21 je igral za Celovec, naslednjo za Linz. Lani je nosil dres Gradca, drugi del tekmovalnega obdobja pa je preživel v Nemčiji pri Fischtown Pinguins in zaigral v finalu nemške DEL.

"Zelo sem vesel, da smo z Olimpijo dosegli dogovor in da se po 17 letih igranja v tujini vračam v Slovenijo. Prepričalo me je, kako se gradi ekipa in zdravo okolje celotne organizacije. Pridružilo se je veliko dobrih igralcev in verjamem, da bomo konkurenčni za doseganje dobrih rezultatov," je v klubski mikrofon dejal dolgoletni slovenski reprezentant.

"Z Blažem smo pridobili izkušnje, zanesljivost in odličen karakter. Vse te njegove lastnosti bodo našo igro dvignile na višjo raven. V zelo mladi obrambni vrsti bo skupaj z Žigom Pavlinom predstavljal vodstveno figuro, mlajšim soigralcem dajal zanesljivost in mirnost ter jih nenazadnje usmerjal v njihovem razvoju. Blaž bo imel zelo pomembno vlogo na in ob ledu. Kakovostno in karakterno odlično sodi v našo ekipo," pa je svoj pogled na Gregorčev prihod v Ljubljano predstavil direktor kluba Anže Ulčar.