V naslednji sezoni bodo lahko navijači treh ljubljanskih klubov, nogometne Olimpije, hokejske Olimpije Ljubljane in košarkarske Cedevite Olimpije, tekme spremljali ceneje. Trije klubi so namreč danes razkrili namero o sodelovanju v novi tekmovalni sezoni 2024/25.

Sodelovanje med vsemi tremi klubi predstavlja novo obdobje za ljubljanski šport, v katerem bodo košarka, nogomet in hokej delovali z roko v roki, da bi ustvarili nepozabne trenutke za navijače in celotno skupnost, so sporočili iz nogometne in košarkarske Olimpije.

Klubi že od začetka poletja kujejo načrte za aktivnosti, dogodke, dobrodelne akcije in projekte, ki jih bodo izvajali skupaj ter tako krepili družbeno odgovornost in solidarnost, obenem pa spodbujali športno udejstvovanje med mladimi, povečali navijaško bazo vseh treh klubov in okrepili vezi med klubi ter skupnostjo.

Prve ugodnosti sodelovanja bodo deležni imetniki sezonskih vstopnic za domače tekme vseh treh klubov. Za vse imetnike sezonskih vstopnic bo namreč v primeru obiska domače tekme preostalih dveh klubov veljal 20-odstotni popust pri nakupu posamične vstopnice.

