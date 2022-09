Pred Ljubljančani še domača premiera v ligi prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so konec prejšnjega tedna hokejisti SŽ Olimpije igrali prvi tekmi v elitni ligi prvakov, jih ta teden v tem tekmovanju čaka še domača premiera. Na prvih dveh dvobojih so namreč gostovali pri Turkuju in Wolfsburgu, zdaj bodo s tema tekmecema igrali še doma. Prvi nasprotnik bo finska ekipa v četrtek, z nemško bodo v Tivoliju igrali v soboto.

Izbranci Mitje Šivica so v prvih nastopih v ligi prvakov doživeli poraza, a pokazali dve različni podobi. Na Finskem pri Turkuju so z borbeno igro opozorili nase, četudi je domača favorizirana zasedba zmagala s 3:2. Wolfsburg je bil na drugi tekmi premočan, tudi zaradi številnih lastnih napak Ljubljančanov, na koncu je bil izid visokih 7:2.

"Vsak pri sebi pa mora razmisliti"

Pred začetkom tekmovanja so se v taboru zeleno-belih zavedali, da bo liga prvakov predvsem priložnost za nabiranje izkušenj na povsem drugačni ravni, kot so je vajeni. A so poudarili, da bodo skušali tudi po tekmovalni plati opozoriti nase ter da se ne bodo predajali vnaprej.

Ta del naloge so dobro izpolnili na Finskem, manj pa v Nemčiji, česar se zaveda tudi strateg Ljubljančanov Šivic. "Želeli smo nadgraditi predstavo iz Turkuja, a je žal nismo. Naredili smo individualne napake in plačali visoko ceno. Wolfsburg je izjemno agresivna ekipa. Moramo se zavedati, da moramo iskati nekaj več, če želimo igrati uspešno proti močnejšim ekipam. Vsak pri sebi pa mora razmisliti, kako biti dober dvakrat v treh dneh," je prvi tekmi na Finskem in Nemčiji ocenil Šivic.

Foto: Domen Jančič/HK SŽ Olimpija

Dobra izkušnja za naprej

Poudaril je, da so lahko zadovoljni zaradi dobre discipline in želje na prvi tekmi, proti Wolfsburgu pa discipline v igri ni bilo. "Gostovanje smo končali z mešanimi občutki, je pa to dobra izkušnja za naprej," pravi Šivic.

Priložnost za dokazovanje na najvišji ravni je dobil tudi mladi član ljubljanske zasedbe Miha Beričič. "Na Finskem smo odigrali zelo zrelo, ko smo praktično prebijali led v ligi prvakov. Držali smo se svoje igre, zato tudi uspešen rezultat. Jutri pa lahko spet pričakujemo hitro ekipo iz Finske, pa še bolj odgovorno našo igro, tako da res lahko pričakujemo pravi hokejski spektakel," je mladi član zeleno-belih napovedal pred "povratno" tekmo s Finci.

Na domačem ledu bo lažje

Dodal je, da bo precej lažje igrati v dvorani Tivoli, saj bodo imeli prednost poznavanja ledu, domačih navijačev in bo zato precej lažje kot na gostovanju.

Beričič se je šele nedavno pridružil članski ekipi, zato je zanj vse povsem novo. "To je bil definitivno velik preskok. Veliko slovenskih hokejistov ni imelo časti zaigrati med elito. Pozna se, kakšna raven je to, a mislim, da sem odigral dokaj zrelo za svoja leta, naprej pa grem samo še bolj samozavestno," je četrtkov dvoboj napovedal mladi ljubljanski hokejist.

Ljubljančane v ligi prvakov sicer čaka dvojček domačih tekem. Najprej Turku, tekma se bo v četrtek začela ob 19.15, potem pa še Wolfsburg v soboto ob 18.00. Potem bo za zeleno-bele v ligi prvakov nekaj premora, sledita pa še obračuna s švicarskim Zugom, prvim favoritom skupne B, ki je na vrhu lestvice z vsemi šestimi točkami. V Tivoliju bodo Švicarji gostovali 5. oktobra, v Švici bo tekma teden dni pozneje.

