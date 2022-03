Potrjeno: Avstrijcev in Francozov ne bo v Ljubljano

Krovna mednarodna hokejska zveza IIHF je danes sprejela odločitev o spremembi udeležencev svetovnega prvenstva elitne skupine na Finskem. Namesto izključenih Rusije in Belorusije bosta njuni mesti zasedli Avstrija in Francija.

Ta sprememba bo imela posledice tudi na svetovno drugoligaško SP (divizija I, skupina A), ki ga bo v začetku maja gostila Ljubljana, saj bi ti ekipi morali nastopati na tem tekmovanju.

Po novem pa se bo Sloveniji, Južni Koreji, Madžarski in Romuniji pridružila še Litva, ki je sicer članica divizije I (skupina B).

Prvenstvo v Ljubljani, ki je bnilo zaradi koronakrize dvakrat prestavljeno, bo tako nekoliko okrnjeno, šibkejša konkurenca pa je obenem priložnost, da se risi po letu 2017 spet prebijejo v elitni razered.

Svet IIHF bo v naslednjih dneh še zasedal

Več podrobnosti o spremembah bo IIHF predstavila v kratkem, prav tako pa so možne še kakšne spremembe, saj bo svet IIHF, ki je sprejel to odločitev, v naslednjih dneh še zasedal, so zapisali na spletni strani zveze.

Neuradno so že prejšnji teden prireditelji na Finskem sprejeli odločitev o tem, da bosta izpraznjeni mesti na 16-članskem elitnem SP zapolnili Avstrija in Francija kot naslednji najmočnejši reprezentanci na mednarodni lestvici. Danes pa je IIHF te informacije tudi potrdila, pojasnila pa tudi, kako bo ta poteza vplivala na prvenstva v nižjih skupinah.

Francija namesto Rusije, Avstrija menja Belorusijo

Francija bo v predtekmovalni skupini A, ki bo igrala v Helsinkih, zamenjala Rusijo, Avstrija pa bo zasedla mesto Belorusije v Tampereju. V skupini A so še Kanada, Nemčija, Švica, Slovaška, Danska, Kazahstan in Italija. V skupini B pa Finska, ZDA, Švedska, Češka, Latvija, Norveška in Velika Britanija.

Kot so poudarili pri IIHF, razen vpoklica dveh novih ekip sprememb ne bo. Določen urnik bo ostal nespremenjen, prav tako bosta zadnji ekipi obeh predtekmovalnih skupin izpadli v nižjeligaško SP naslednje leto.

Sistem se ne bo spreminjal, na novo pa morajo sestaviti urnik

Ker je dve članici divizije I (skupina A) pomaknila navzgor, je IIHF štirim preostalim dodala še peto, Litvo. Obe SP divizije I bosta imeli tako po pet udeleženk. Tudi pri ljubljanskem SP se sistem, kot so zapisali pri IIHF, ne bo spreminjal: prvi dve ekipi bosta napredovali na SP elite naslednje leto, zadnja bo izpadla v nižjo skupino.

Odločitev IIHF pa bo seveda vplivala tudi na prireditelje SP v Ljubljani, Hokejsko zvezo Slovenije, ki je že začela prodajati vstopnice, prav dvoboja z Avstrijo in Francijo pa sta veljala za najbolj mikavna na tekmovanju; zdaj bodo morali na novo sestaviti tudi urnik tekmovanja, SP v dvorani Tivoli se bo sicer predvidoma odvijalo med 2. in 8. majem.

Na SP divizije I (skupina B) v Katovicah bodo zdaj po novem nastopale le Poljska, Japonska, Estonija, Ukrajina in Srbija, iz te skupine bo prva ekipa napredovala v skupno A, zadnja pa izpadla v divizijo II.

Pri IIHF pa so dodali še, da bodo, ko bodo razmere to dopuščale, preučili možnost vrnitve reprezentanc Rusije in Belorusije v tekmovanja pod njenim okriljem.

