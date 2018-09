Olimpija in Celje odpirata bitko za prvo lovoriko

S četrtfinalnima tekmama se začenja Pokal Slovenije 2018, ki ga med sredo in soboto gosti Kranj. Ob 17.30 se bosta za polfinale udarila HK SŽ Olimpija, pri kateri so si med cilji zadali tudi pokalno lovoriko, in HK ECE Celje, ob 20.30 sledi obračun med gostiteljem HK Triglav Kranj in HK MK Bled. Zmagovalci lanskega pokala, hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo v četrtfinalu igrali v četrtek. Nasproti jim bodo stali Mariborčani. HK Slavija Junior se bo pridružil v polfinalu.