"Brez podcenjevanja, ker se lahko hitro kaj zalomi"

Slovenska hokejska reprezentanca bo od danes do nedelje na Jesenicah gostila olimpijske predkvalifikacije, na katerih sodelujejo še Litva, Hrvaška in Japonska. Zmagovalec turnirja bo napredoval v zadnji krog kvalifikacij za OI v Pekingu 2022. Vloga favorita pripada izbrani vrsti Matjaža Kopitarja, ki bo prvo tekmo odigrala ob 19. uri proti Litvi. Ob 15.30 se bosta pomerili Japonska in Hrvaška.

Slovenska hokejska reprezentanca bo sanje o nastopu na olimpijskih igrah leta 2022 v Pekingu konec tedna ohranjala žive na domačem olimpijskem predkvalifikacijskem turnirju.

Če so si Slovenci Soči 2014 in Pjongčang 2018 zagotovili zgolj z igranjem v zadnjem krogu kvalifikacij, je tokrat položaj drugačen. Zaradi rezultatov v zadnjem obdobju in zdrsa na lestvici Mednarodne hokejske zveze (IIHF) morajo zdaj igrati tudi v predkvalifikacijah.

Te 18. reprezentanco sveta čakajo na Jesenicah, kjer se bodo pomerili z Litvo (24. na IIHF lestvici), Hrvaško (29.) in za konec z Japonsko (23.). Varovanci Matjaža Kopitarja so favoriti skupine, tako da bi bilo vse kaj drugega kot napredovanje v avgustovski sklepni del kvalifikacij neuspeh.

Edini cilj: Narediti korak naprej proti OI

V slovenskem taboru ne bežijo pred vlogo favorita, a ob tem opozarjajo, da bo moral biti pristop kljub nižje rangiranim tekmecem na vsaki tekmi resen.

"Nasprotniki so drugačni kot novembra v Latviji. Takrat smo bili mi izzivalci, tu pa bodo drugi izzivali nas. Vsaj po lestvici je tako, to pa je tudi moja želja. Želim si prepoznavne igre, odgovornosti. Nimamo se kaj slepiti, tu smo, da osvojimo ta turnir in naredimo korak naprej proti olimpijskim igram," pred začetkom pravi Kopitar.

Selektor Matjaž Kopitar pričakuje odgovoren pristop k turnirju, na katerem je edini cilj njegovih varovancev prvo mesto, s tem pa napredovanje v zadnji krog olimpijskih kvalifikacij. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Član standardnega jedra slovenskega napada Rok Tičar ob tem dodaja: "Zdaj gre zares, ni nobene prijateljske tekme. Turnir bo treba vzeti resno, stoodstotno, brez podcenjevanja, ker se lahko hitro kaj zalomi. Imamo jasen status favoritov, a moramo vsako tekmo odigrati stoodstotno. Želja je ista kot pred Dansko, ko smo šli prvič na olimpijske igre. Olimpijske igre so le vrhunski turnir. Gremo korak za korakom, zdaj je treba zmagati, potem pa bomo videli, kako naprej."

"Vemo, kakšne tekme nas čakajo. Zdaj smo mi v vlogi favorita in to bomo morali dokazati. Vsi imamo cilj, želja je, da se uvrstimo naprej, in dali bomo vse od sebe, da ta cilj dosežemo. Vsak reprezentančni turnir je zelo pomemben, pa naj bo svetovno prvenstvo ali olimpijske kvalifikacije. Vsi bomo dali vse od sebe, tu smo z enim ciljem," pa pred začetkom razmišlja Ken Ograjenšek.

Navijači slovenske hokejske reprezentance bodo letos lahko prisostvovali dvema domačima akcijama. Prva se začne danes na Jesenicah, aprila pa bo v Tivoli še svetovno prvenstvo drugega razreda. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Začenjajo Hrvati in Japonci, Slovenci zvečer nad Litvo

Turnir bosta ob 15.30 odprli Hrvaška in Japonska, Slovenci pa se bodo ob 19. uri pomerili z Litvo. Reprezentanci sta aprila lani igrali na svetovnem prvenstvu drugega ranga, Slovenija je zmagala z 9:0, Litva pa je na koncu izpadla v nižji razred.

Avgusta zadnja faza kvalifikacij

Ena od skupin olimpijskih predkvalifikacij bo igrala v Nursultanu, kjer so Slovenci aprila lani nastopili na svetovnem prvenstvu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zmagovalec skupine na Jesenicah, v kateri je favoritinja Slovenija, se bo uvrstil v zadnjo fazo tekmovanja. To bodo izvedli v treh skupinah na Slovaškem, Norveškem in v Latviji, in sicer med 27. in 30. avgustom, kar pomeni, da bi na finalnih kvalifikacijah, podobno kot za Pjongčang, lahko sodelovali tudi NHL-ovci.

Ob Sloveniji predkvalifikacije te dni gostita še Kazahstan in Velika Britanija. V Nursultanu bodo igrali Kazahstan, Poljska, Ukrajina in Nizozemska, v Nottinghamu pa Velika Britanija, Madžarska, Estonija in Romunija.

Olimpijske predkvalifikacije, Jesenice, 6.-9. februar* Četrtek, 6. februar

15.30 Japonska – Hrvaška

19.00 Litva – Slovenija Petek, 7. februar

15.30 Japonska – Litva

19.00 Slovenija – Hrvaška Nedelja, 9. februar

15.30 Hrvaška – Litva

19.00 Slovenija – Japonska * V zadnji krog kvalifikacij napreduje zmagovalec turnirja



Slovenska reprezentanca za olimpijske predkvalifikacije na Jesenicah: Vratarji (3): Luka Gračnar (Storhamar, Norveška), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Matija Pintarič (Rouen, Francija)

Branilci (7): Aljoša Crnovič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Kristjan Čepon, Miha Logar (oba HK SŽ Olimpija, Alpska liga), Blaž Gregorc (Vitkovice, Češka Extraliga), Žiga Pavlin, Jurij Repe (oba Košice, Slovaška Extraliga), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Poljska)

Napadalci (13): Tadej Čimžar (Katowice, Poljska), Žiga Jeglič (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Luka Kalan, Gregor Koblar (oba Unia Oswiecim, Poljska), Gal Koren (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Robert Sabolič (Ambri-Piotta, Švica, liga NLA), Rok Tičar (KAC, liga EBEL), Blaž Tomaževič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Jan Urbas, Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Nemčija, liga DEL), Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL).

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki selektorja: Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič (vratarji), Kari Savolainen

Kako na olimpijske igre? Olimpijske predkvalifikacije, 3. krog, 6.-9. februar

Skupina G (Slovenija, Jesenice): Slovenija, Japonska, Litva, Hrvaška.

Skupina H (Kazahstan, Nursultan): Kazahstan, Poljska, Ukrajina, Nizozemska.

Skupina J (Velika Britanija, Nottingham): Velika Britanija, Madžarska, Estonija, Romunija. Olimpijske kvalifikacije, 27.-30. avgust*

Skupina D (na Slovaškem): Slovaška, Belorusija, Avstrija, kvalifikant 6.

Skupina E (Latvija, Riga): Latvija, Francija, Italija, kvalifikant 5.

Skupina F (Norveška): Norveška, Danska, Južna Koreja, kvalifikant 4. *olimpijsko vozovnico si zagotovi zmagovalec skupine

**Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Švica, Nemčija in Kitajska so že uvrščene na olimpijske igre v Pekingu 2022.

Preberite še: