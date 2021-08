Slovenci za konec premagali trdoživo Južno Korejo

Slovenski hokejisti, ki jim tokrat v Oslu ni uspelo presenetiti favoriziranih tekmecev z Danske in Norveške, so bili že pred današnjo tekmo brez možnosti za olimpijski Peking. Kljub temu so se želeli posloviti z zmago nad Južno Korejo, ki bo njihov tekmec tudi na svetovnem prvenstvu drugega razreda prihodnjo pomlad v Ljubljani. To jim je na koncu tudi uspelo.

Rok Tičar je sredi tekme poskrbel za sploh prvo vodstvo slovenske reprezentance na turnirju. Foto: Sportida V vratih je tokrat stal Matija Pintarič, ki je prvi dve tekmi spremljal ob ledu, njegova menjava je bil Gašper Krošelj, s tribune pa so tekmo spremljali Žiga Pance, poškodovani Nik Simšič in Luka Gračnar. Prvi so povedli Azijci. Jin Hui Ahn je v zadnji minuti uvodne tretjine ob številčni prednosti zadel za 1:0.

Sredi obračuna so Slovenci izkoristili korejske kazni, najprej je v igri pet na tri izenačil Žiga Jeglič, dve minuti zatem pa je za prvo slovensko vodstvo na turnirju poskrbel Rok Tičar. Slovensko prevlado je še pred koncem drugega dela z golom za 3:1 kronal Robert Sabolič, Anže kopitar pa se je podpisal še pod tretjo podajo tekme. V zadnji tretjini, ki so jo zaznamovale številne kazni na slovenski strani in v kateri se je Južna Koreja znova izkazala za trdoživega nasprotnika, je končnih 4:1 z zadetkom v prazen gol postavil Kopitar.

Slovenci tako Skandinavijo zapuščajo s tretjim mestom.

Kdo se bo veselil v Latviji in na Slovaškem?

Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Nemčija, Švica in gostiteljica prihodnjih zimskih olimpijskih iger Kitajska imajo hokejsko vstopnico za tekmovanje pod petimi krogi v Pekingu že zagotovljeno, na voljo pa so še tri vozovnice.

Na olimpijskih kvalifikacijah v Oslu se bosta za eno pomerili Norveška in Danska, ki še nikoli ni igrala na tekmovanju petih krogov. Skandinavski obračun se bo začel ob 16. uri, olimpijski Peking si bo zagotovil zmagovalec dvoboja.

V Rigi si bo pot na OI zagotovil zmagovalec srečanja med Latvijo, ki je uvodna tekmeca odpravila s 15:0, in Francijo. Vloga favoritov pripada domačinom.

Na Slovaškem bo o potniku v Peking odločala tekma med gostiteljico in Belorusijo.