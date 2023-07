Novi šef sindikata hokejistov NHL z željo po vrnitvi na OI

"Povsem sem osredotočen na to, da bi se hokejska liga NHL vrnila na olimpijski turnir. Tesno sodelujem s komisarjem lige Garyjem Bettmanom ter z Mednarodno hokejsko zvezo IIHF in upam, da nam bo uspelo doseči dogovor," je za ameriški ESPN povedal Walsh.

"Veliko igralcev z vsega sveta si želi igrati za svojo domovino na olimpijskih igrah. Želijo si turnir najboljših na svetu. Želijo si biti del olimpijske izkušnje," je dodal.

Hokejisti lige NHL so sodelovali na petih zaporednih olimpijskih igrah od leta 1998.

Nato se je niz končal, ko se je liga NHL odločila, da ne bo poslala igralcev na olimpijske igre v Pyeongchangu leta 2018. Do tega je prišlo zaradi spremembe pogojev sporazuma lige z Mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok) in tudi zato, ker je "velika večina naših klubov odločno nasprotovala" prekinitvi sezone 2017/18 za igre 2018.

Kolektivna pogodba iz leta 2020 je formalizirala zavezo NHL in sindikata igralcev NHLPA, da bosta sodelovala na zimskih olimpijskih igrah 2022 in 2026. Toda to sodelovanje je "predmet pogajanj o pogojih, sprejemljivih za NHL, NHLPA in IIHF (in/ali Mok)."

Kljub dogovoru se je liga NHL znova odpovedala igram leta 2022 v Pekingu, navajajoč "veliko motnjo v urniku redne sezone, ki so jo povzročili nedavni dogodki, povezani s covidom."

Namestnik komisarja lige NHL Bill Daly je za ESPN povedal, da v vodstvu lige še vedno delajo pri iskanju rešitev za udeležbo na OI 2026.

