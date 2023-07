Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski hokejski napadalec Jan Muršak bo kariero nadaljeval v IceHL v dresu Celovca, s katerim se je dogovoril za sodelovanje za dve sezoni. Korošci so v torek potrdili, da v prihodnje ne bodo več računali na še enega slovenskega napadalca Roka Tičarja.

Govorice o enem bolj odmevnih prestopov v IceHL tega poletja so se sredi tedna tudi uresničile. Celovčani so v svojo vrsto uspeli zvabiti nekdanjega slovenskega reprezentanta Jana Muršaka. Strani sta se dogovorili za sodelovanje za dve sezoni.

Ta je zadnjih 18 sezon praktično vseskozi preživel v tujini. Onkraj Atlantika je igral v ligi NHL, dobre štiri sezone preživel v Kontinentalni hokejski ligi, kjer je igral tudi za moskovskega velikana CSKA, okusil švedsko elito, se za dve sezoni preselil v švicarsko prvo ligo, zadnje tri sezone pa nosil dres švedskega prvoligaša Frölunda.

Zdaj se vrača v bližino domovine, po desetletju bo znova igral v IceHL (nekdanja EBEL). V tej je igral in prevladoval med lockoutom lige NHL v sezoni 2012/13, ko je v dresu Olimpije na 30 tekmah dosegel 48 točk.

Celovčani so prihod 35-letnika potrdili dan po tem, ko so naznanili, da Rok Tičar, ki je v zadnjih treh sezonah v rednem delu zbral največ točk v dresu tega kluba, v prihodnosti ne bo več njihov član.

"Celovec se lahko veseli odličnega nakupa"

"Jan Muršak ima največ kakovosti, ki si jih želimo pri napadalcu. Poskušali smo ga pripeljati v naš klub, zdaj nam je uspelo. V prejšnjih klubih je pokazal zelo dobre vodstvene kakovosti. Vse, kar smo do sedaj izkusili z njim in se pogovarjali, nam daje občutek, da bo zelo dragocen dodatek naše ekipe. Njegova delovna etika in občutek odgovornosti sta visoka, dokazal je, da je lahko napadalno izjemno produktiven. Imel bo ključno vlogo v našem napadu. Mislim, da se Celovec lahko veseli novega odličnega nakupa," je za uradno spletno stran prihod Slovenca komentiral glavni trener Kirk Furey.

Muršak je v lanski sezoni na 40 tekmah rednega dela švedske prve lige dosegel 19 točk (8 golov, 11 asistenc), v končnici pa na 12 tekmah štiri asistence.

Za Celovec, ki je v pretekli sezoni obstal v polfinalu IceHL, bo v prihodnji igral še en slovenski napadalec, 19-letni Luka Gomboc.