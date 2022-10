Nova mlada moč v napadu železarjev

Pri HDD Sij Acroni Jesenice so po razhodu s finskim napadalcem Nikijem Huovinenom naznanili prihod napadalca Andreia Galushkina. Dvaindvajsetletnik z mehiškim in ruskim potnim listom se bo železarjem pridružil prihodnji teden, v rdečem dresu pa bo drsal do konca sezone.

Andrei Galushkin, 188 centimetrov visoki napadalec, je hokejsko rasel v mladinskih ruskih ligah, med letoma 2018 in 2021 je igral v tamkajšnji MHL ligi in v zadnjem letu v tekmovanju na 56 tekmah vknjižil 53 točk, kar ga je uvrščalo v zgornji del točkovnih lestvic.

Lani se je 22-letnik z dvojnim državljanstvom (ruskim in mehiškim) prvič preizkusil v tujini, v drugi finski članski ligi je v dresu IPK na 23 tekmah vknjižil štiri gole in asistenco. Ob koncu sezone se je preselil v Belorusijo, kjer je igral še za Shakhter Soligorsk (12 tekem, pet točk).

"Ponudila se mi je priložnost, da v letošnji sezoni zaigram na Jesenicah, in nisem dolgo okleval s svojo odločitvijo. Vem, da so pričakovanja za našo ekipo zelo visoka tako v ekipi kot tudi med navijači. Moja osebna pričakovanja pa se ne razlikujejo veliko – želim si le najboljše rezultate in da z ekipo osvojimo, kar nam pripada. Vem, da je največji cilj ekipe, da se na Jesenicah končno zasveti pokal Alpske hokejske lige. Sam bom dal vse od sebe, da bomo pokal skupaj z ekipo prinesli tja, kamor spada – v dvorano Podmežakla," je za klubsko stran dejal novinec, ki je podpisal pogodbo do konca sezone 2022/23.