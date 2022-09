Jeseničani so se razšli z napadalcem, dvojček tekem začenjajo doma

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo po sredinem porazu v finalu Pokala Slovenije proti Olimpiji znova lovili točke Alpske lige. Dvojček tekem bodo ob 19. uri začeli v domači dvorani Podmežakla, kjer bo gostoval Bregenzerwald. Drugi železarji imajo po štirih tekmah na računu tri zmage, avstrijski tekmec pa je na treh obračunih dvakrat zmagal po podaljšku oziroma izvajanju kazenskih strelov in je 13. Varovance Gabra Glaviča po večerni tekmi nova alpska tekma čaka v soboto pri Zell am See-ju. Jeseničani so sporočili, da so se za sodelovanje zahvalili finskemu napadalcu Nikiju Huovinenu, ki je bil na Gorenjskem uradno na preizkušnji.