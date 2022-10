Ni časa za počitek: železarji v Avstriji

Jeseničani gostujejo pri ekipi Zell am See.

Jeseničani gostujejo pri ekipi Zell am See. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo po visoki petkovi domači zmagi nad Bregenzerwaldom (6:0) zvečer lovili novo zmago Alpske lige. Gostovali bodo pri ekipi Zell am See. Jeseničani so drugi, avstrijsko moštvo pa tretje, na računu ima tekmo in zmago manj od varovancev Gabra Glaviča.