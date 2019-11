Kmalu nova olimpijska rdeča luč za NHL-ovce?

Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL je v petek na dan tekme med Buffalo Sabres in Tampa Bay Lightning v Stockholmu potrdilo, da bodo moštva tudi v prihodnji sezoni gostovala v Evropi. V Pragi bosta igrala Boston Bruins in Nashville Predators, v Helsinkih pa Colorado Avalanche in Columbus Blue Jackets.

Hokej je svetovna igra, a …

"Hokej je svetovna igra, hokejski navdušenci v Evropi ga imajo radi, zato se vračamo tja," je ob tem dejal komisar lige NHL Gary Bettman, ki pa ni imel odgovora na to, ali se bodo NHL-ovci leta 2022 ustavili na olimpijskih igrah na Kitajskem.

Američan je na vprašanje sedme sile, ali je kaj novosti v zvezi s sodelovanjem hokejistov najkakovostnejšega klubskega tekmovanja na OI, ki jih bo gostil Peking, odkimal in pripomnil nekaj besed, ki ne vzbujajo optimizma, da bi v Aziji lahko videli najboljše oklepnike.

Komisar lige NHL Gary Bettman je še enkrat nakazal, da je liga NHL nenaklonjena nastopu NHL-ovcev na olimpijskih igrah. Foto: Reuters

"Imeli smo nov neformalni sestanek, imeli smo jih že veliko, a nič novega vam nimam povedati. Bolj kot ne, je šlo za proceduralno razpravo, v kateri je sodeloval tudi Donald Fehr (izvršni direktor sindikata igralcev NHLPA, op. a.). Nič novega ni. Ne želim zveneti kot pokvarjena plošča, a menim, da je sodelovanje na olimpijskih igrah za nas velik izziv. Zavedam se, da igralci radi zastopajo svoje države, zavedam se, da bi radi igrali na olimpijskih igrah, da bi tudi tistim, ki ne bi šli, ustrezalo nekaj premora med sezono, a iz naše perspektive je sodelovanje na olimpijskih igrah izjemno moteče za našo sezono," je komisarjeve besede prenesel portal sportsnet.ca.

Skrb pred znižanjem prihodkov, poškodbami …

Spomnimo, NHL-ovci so na olimpijskih igrah sodelovali med letoma 1998 in 2014, liga pa je morala med tekmovanjem petih krogov "zapreti svoja vrata" za dva do tri tedne. Lastnike NHL klubov je skrbelo, da bo prekinitev znižala njihove prihodke, v skrbeh pa so bili tudi zaradi potencialnih poškodb, ki bi jih NHL-ovci lahko staknili na olimpijskih igrah. Ob tem je prišlo še do pomislekov glede zavarovanja igralcev v času OI … Anže Kopitar je na olimpijskih igrah sodeloval leta 2014, ko so Slovenci zasedli na izvrstnem sedmem mestu, lani soigralcem v Pjongčangu ni smel pomagati. Foto: Reuters

To so bili glavni razlogi, da Anžeta Kopitarja in kopice drugih najboljših hokejistov na svetu lani nismo videli v Pjongčangu. Tudi petkove besede Bettmana niso nič kaj spodbudne za OI na Kitajskem čez dobri dve leti. Nekatera razmišljanja čez lužo gredo sicer v smeri, da bi Kitajci na ligo znali pritisniti s finančno injekcijo … Kakorkoli že, do naslednjega formalnega sestanka med Mednarodno hokejsko zvezo (IIHF) in NHL naj bi po besedah predsednika IIHF Reneja Fasela prišlo januarja prihodnje leto. Končne odločitve takrat sicer še ne gre pričakovati.

Deveterica že z vstopnico za Peking

Na moškem olimpijskem turnirju leta 2022 bo, kot je v navadi zadnja leta, nastopilo 12 reprezentanc. Osem najboljših na lestvici Mednarodne hokejske zveze ima nastop že zagotovljen. To so Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Švica in Nemčija. Ob njih je mesto rezervirano tudi za hokejsko precej eksotično gostiteljico Kitajsko, kjer poskušajo hokej popularizirati s KHL-moštvom Kunlun Red Star.

Za preostale tri vstopnice se v boj podaja 37 izbranih vrst. Kako do tako želenega mesta med 12-erico? Bitka poteka v štirih fazah (treh predkvalifikacih turnirjih – eden ravno poteka in končnem kvalifikacijskem turnirju).

Vse skupaj se je z avtsajderkami, najnižje rangiranimi reprezentancami, začelo konec tedna, končalo pa se bo avgusta prihodnje leto. Zmagovalec skupine predkvalifikacij bo napredoval v naslednji krog, tako bo vse do treh zaključnih skupin, ki jih bodo gostile reprezentance, ki na lestvici (IIHF) zasedajo mesta med 9. in 11: Slovaška, Latvija in Norveška.

Slovenci se bodo v lov za Pekingom odpravili februarja, ko bo Podmežakla gostila olimpijske predkvalifikacije. Le zmaga jih pelje na zaključni kvalifikacijski turnir. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Februarja na Jesenicah proti Japoncem, Litovcem ...

Slovenska hokejska reprezentanca, ki je na svetovnem prvenstvu drugega razreda končala na četrtem mestu in padla za tri mesta, na 18., bo morala tokrat igrati tudi na predkvalifikacijskem turnirju. Ob uvrstitvi na OI v Sočiju in Pjongčangu so Slovenci sodelovali le v zadnji fazi tekmovanja, na finalnih olimpijskih kvalifikacijah. Zdaj si bodo te morali priigrati. To bodo poskušali na domačem terenu na Jesenicah.

Podmežakla bo med 6. in 9. februarjem prihodnje leto prizorišče 3. kroga olimpijskih predkvalifikacij. Slovenci se bodo tam udarili z Japonci, Litovci in kvalifikantom, ki bo znan po 2. krogu. Zmagovalec skupine, v kateri je najvišje rangirana in favoritinja Slovenija, se bo uvrstil v zadnjo fazo tekmovanja.

Kako na olimpijske igre? Olimpijske predkvalifikacije, 1. krog, 7.-10. november 2019

Skupina N (Luxemburg): Luxemburg, Združena Arabski Emirati, Bosna in Hercegovina, Kirgizistan.

Skupina O (Hong Kong): Tajpej, Hong Kong, Kuvajt, Tajska. Olimpijske predkvalifikacije, 2. krog, 12.-15. december 2019

Skupina K (Romunija, Brasov): Romunija, Islandija, Izrael, kvalifikant 11.

Skupina L (Španija): Nizozemska, Španija, Mehika, kvalifikant 10.

Skupina M (Hrvaška): Hrvaška, Srbija, Bolgarija, Turčija. Olimpijske predkvalifikacije, 3. krog, 6.-9. februar 2020

Skupina G (Slovenija, Jesenice): Slovenija, Japonska, Litva, kvalifikant 9.

Skupina H (Kazahstan, Nursultan): Kazahstan, Poljska, Ukrajina, kvalifikant 8.

Skupina J (Velika Britanija, Nottingham): Velika Britanija, Madžarska, Estonija. Olimpijske kvalifikacije, 27.-30. avgust 2020

Skupina D (na Slovaškem): Slovaška, Belorusija, Avstrija, kvalifikant 6.

Skupina E (Latvija, Riga): Latvija, Francija, Italija, kvalifikant 5.

Skupina F (Norveška): Norveška, Danska, Južna Koreja, kvalifikant 4. *Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Švica, Nemčija in Kitajska so že uvrščene na olimpijske igre v Pekingu 2022.

