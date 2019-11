Najmočnejša hokejska liga bo tudi prihodnjo sezono gostovala v Pragi

Severnoameriška hokejska liga NHL bo tudi prihodnjo sezono tradicionalno gostovala na evropskih tleh. Letos sta sta se v Pragi 4. oktobra srečala Chicago Blackhawks in Philadelphia Flyers, prihodnjo sezono pa bosta v Pragi igrala Boston Bruins in Nashville Predators.

Poleg tega bosta Colorado Avalanche in Columbus Blue Jackets odigrala dve tekmi v Helsinkih, je v petek sporočila liga NHL. Točni datumi tekem za sezono 2020/21 še niso znani.

"Hokej je svetovna igra in hokejski navdušenci v Evropi imajo očitno radi hokej in mi imamo to radi, zato se vedno znova vračamo tja," je ob tem dejal komisar lige Gary Bettman. Prihodnjo sezono bodo ameriška moštva četrto sezono zapored in deveto skupno gostovala v Evropi.

Buffalo Sabres in Tampa Bay Lightning pa se bosta danes zvečer pomerila še v drugi tekmi v Stockholmu letos, petkovo je dobila Tampa s 3:2. To bo že 28. tekma rednega dela lige NHL v Evropi.

Za Boston trenutno igrata dva Čeha, napadalca David Krejči in David Pastrnak, za Columbus pa dva Finca, vratar Joonas Korpisalo in branilec Markus Nutivaara.