Nenadejana priložnost dveh mladeničev

Hokejisti Olimpije so v sredo odigrali zadnjo domačo tekmo lige prvakov, švicarskemu prvaku so priznali premoč z 1:3. Foto: HK Olimpija/Domen Jančič

Ob sredinem porazu HK SŽ Olimpija s švicarskim prvakom Zugom (1:3) v ligi prvakov sta v zeleno-belem dresu z zaščitnima mrežicama na obrazu drsala 17-letna branilca Tian Hebar in Urban Podrekar. Mladeniča sta ob težavah s poškodbami dobila nenadejano priložnost za debi v tekmovanju in si po obračunu prislužila trenerjevo pohvalo. "Kapo dol, kako sta odigrala, sicer je to samo ena tekma, zato ne smeta biti evforična in morata delati naprej, ampak dejstvo je, da bo njuna priložnost prej ali slej še prišla," je dejal Mitja Šivic, ponosen na predstavo svojega moštva.

Da bo sredin obračun v dvorani Tivoli še kako zahteven, je bilo jasno že ob žrebu skupin letošnje lige prvakov, ki je Ljubljančanom med drugimi namenil tudi švicarskega prvaka Zug.

Poškodbe mladeničema odprle vrata do debija v ligi prvakov

Olimpiji je delo otežilo dejstvo, da so manjkali trije vidnejši členi obrambe. Joona Erving in brata Čepon. Če je trener Mitja Šivic po obračunu dejal, da bo Kristjan Čepon danes z ekipo odpotoval na Predarlsko, kjer jih v petek čaka srečanje s Pioneers Vorarlberg, dan zatem pa še Innsbruck, pa finskega branilca in Marka Čepona prihodnje dni, izključeno pa ni niti daljše časovno obdobje, zagotovo še ne bo v postavi.

Šivic, ki v napadu še lep čas ne bo mogel računati na Marca-Oliviera Valleranda, je zeleno-beli četi v sredo v obrambi priključil komaj 17-letna hokejista Tiana Hebarja in Urbana Podrekarja. Najstnika, ki sicer igrata za Olimpijo v IHL do 19 let in za Slavijo, sta bila po krstu v ligi prvakov – Hebar je igral slabih 13 minut, Podrekar dobrih 10 – deležna trenerjeve pohvale.

"Z mrežo odigrati tako, kot sta onadva, rečem lahko le: kapo dol"

"V primerjavi z lani imamo res paleto mladih, štirje, pet fantov je, ki z nami delajo, napredujejo, bodo še napredovali in dobivali več priložnosti. Kar se zadeva 'mala dva', 17-letnika ... Z mrežo odigrati tako, kot sta onadva, rečem lahko le: kapo dol. Tian Hebar (na fotografiji) in Urban Podrekar sta si po krstu v ligi prvakov prislužila trenerjevo pohvalo. Foto: HK Olimpija/Domen Jančič Sicer je bila to samo ena tekma, zato ne smeta biti evforična, morata delati naprej, ampak dejstvo je, da bo slej kot prej njuna priložnost še prišla. Odigrala sta, kot se spodobi. Odigrati takole ni mačji kašelj, je pa res, da je bila vsa ekipa dobra, tako da je bilo tudi njima lažje," je Šivic po srečanju v pogovoru z novinarji ocenil predstavi mladeničev.

Kaj takega si je lahko le želel

"Zagotovo se pozna razlika ob prehodu iz mladinskega hokeja v članski hokej, sploh pa v ligo prvakov. Na tekmo sem šel kot na vsako, trudil sem se iz menjave v menjavo. Prva tekma je bila nekaj posebnega, kaj takega sem si lahko le želel. Pomembna izkušnja zame, ki je ne bom pozabil. Upam pa, da bom dobil še čim več takih priložnosti. Od 1 do 10? Bilo je za deset (smeh, op. a.)," pa se je smejalo mlademu Hebarju, ki ima pri sedemnajstih nastop tako za člansko Olimpijo kot Jesenice.

"Lahko so ponosni nase" Tadej Čimžar je Švicarjem zabil edini gol. Foto: Grega Valančič/Sportida

Švicarji, ki so Olimpijo na trenutke spravili na hudo preizkušnjo, so v Ljubljani upravičili vlogo favoritov in vknjižili peto zaporedno zmago (3:1). S to so potrdili napredovanje s prvega mesta v skupini (Olimpija je bila že pred srečanjem brez možnosti za napredovanje). Pod domači zadetek se je v zadnjem delu podpisal Tadej Čimžar.

"Zug je zagotovo zelo kakovostna ekipa, s kakovostnimi posamezniki. Proti takim igralcem ne igraš vsak dan. Bili smo bolj sproščeni kot na prejšnjih tekmah lige prvakov, saj nismo imeli nič izgubiti, a na koncu je le zmagala kakovostnejša ekipa. V drugi tretjini smo najbolj trpeli, nekajkrat nam ni uspelo niti zamenjati, ker so izvajali takšen pritisk. Je pa bila to zelo poštena tekma. Liga prvakov je nagrada za ves trud, saj večina fantov v ekipi še ni okusila lige prvakov. Morda jo doživiš le enkrat v življenju," je razmišljal Čimžar.

"So pa fantje lahko zelo ponosni nase. Proti taki hitrosti in kakovosti obdržati zbranost skoraj skozi 60 minut in se boriti ... Pa ne le boriti, fantje so tudi kakovostno odigrali v več elementih." Foto: Žiga Zupan/Sportida

Šivic pa je po obračunu, ki si ga je s tribun ogledalo zgolj dobrih tisoč gledalcev, takole strnil misli: "Bili so dobri, kot znajo biti, mi pa tudi, kot smo lahko. Mislim, da Tivoli, morda sem malo evforičen, tako hitrega hokeja v vsej zgodovini še ni gostil. So pa fantje lahko zelo ponosni nase. Proti taki hitrosti in kakovosti držati koncentracijo skoraj skozi 60 minut in se boriti ... Pa ne le boriti, fantje so tudi kakovostno odigrali v več elementih. Ko smo trpeli, smo znali v obrambni tretjini stopiti skupaj, tako da samo lahko zadovoljni."

Olimpija bo na delu znova že v petek zvečer v Feldkirchu, zadnja tekma lige prvakov pa jo čaka v sredo prav pri sredinih tekmecih v Švici.