Pri lanskem udarnem adutu pogreša samozavest in upa, da se vrne v formo

Po težkem sobotnem porazu HDD Sij Acroni Jesenice z drugo ekipo Salzburga je trener železarjev Marcel Rodman spregovoril o trenerski vlogi, novincih v rdečem dresu, vratarskem položaju moštva,formi Clarka Saundersa in filozofiji, ki ji sledi in za katero upa, da jo bodo njegovi varovanci čim bolje ponotranjili.

Pred mesecem in pol je Marcel Rodman na trenerski klopi HDD Sij Acroni Jesenice zamenjal Gabra Glaviča in se prvič znašel v vlogi glavnega trenerja hokejskega kolektiva. Železarji so pod njegovim vodstvom vknjižili dve zanesljivi zmagi državnega prvenstva, v Alpski ligi pa štiri zmage in pet porazov. Od teh kar tri proti drugi ekipi Salzburga, ki jim je v soboto v tekmi, polni preobratov, prisolila bolečo zaušnico.

Jeseničani, v vratih katerih je 18-letni Žiga Kogovšek dobil prednost pred sicer prvim vratarjem Clarkom Saundersom, v ekipo so se vrnili Andrej Tavželj, David Rodman, Tadej Čimžar, Eric Pance in Philippe Paradis, zaigrala sta tudi oba zadnja prišleka Miha Pesjak in Mathieu Gagnon, so povedli v začetku druge tretjine. Sledil je preobrat gostov, ti so izkoriščali napake obrambe in ušli na 4:1. Gorenjsko moštvo se je uspelo vrniti in dobri dve minuti pred koncem rednega dela povedlo s 5:4. Ko je že kazalo, da bi Rodmanovi varovanci lahko sploh prvič v sezoni spotaknili rdeče bike, so Avstrijcem v zadnjih 40 sekundah obračuna dopustili dva zadetka, izgubili s 5:6 in vpisali ničlo.

"Naredimo veliko dobrih stvari, pa potem pademo, se spet poberemo, spet pademo ... Žal mi je, da se je na koncu tako obrnilo, saj bi fantje ob zmagi prej razumeli, da smo na pravi poti, kot zdaj, ko smo tako izgubili. Napak je v tej ligi in na splošno v hokeju kar nekaj. Gre za igro napak in kdor jih naredi manj, zmaga. Ta poraz mora boleti, to sem fantom povedal, saj drugače ne gre, a kljub temu morajo iti domov s pokončno glavo, ker delamo za višji, večji cilj, ne le za današnjo tekmo. Tudi jaz bom to vzel tako," je po porazu novinarjem razlagal trener trenutno desete ekipe Alpske lige.

Najbolj zanesljiv vratar Alpske lige lanske sezone in eden udarnih adutov Jesenic Clarke Saunders v tej sezoni ni pravi. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Dobiti nazaj takšnega Saundersa, kot si ga želijo in kot si želi on"

Na vprašanje, zakaj je v vratih tokrat stal Kogovšek, je Rodman odgovoril: "Clarka ne poznam prav dobro. O tem, koliko je sposoben, kakšen je bil v pretekli sezoni, sem slišal le od drugih. Sam v tej sezoni še nisem videl, da bi bil to, kar potrebujemo, oziroma sem to videl le v Zell am Seeju. Takrat sem mislil, da gremo v pravo smer, zdaj pa pri njem pogrešam samozavest, ki jo mora imeti vratar. To sem v zadnjem času opazil pri Žigi. Nič ga ni strah, zato je dobil prednost."

"Zdaj se bomo usedli in pogovorili. Je pa tako, da brez močnega vratarja nobena ekipa ne bo zmagala. Treba bo ugotoviti, kje je bil Saunders v preteklosti najboljši in zakaj je bil najboljši (v lanski sezoni je bil s 93,1-odstotno zanesljivostjo prvi vratar lige, trenutno je z 88,8 % za prvo 15-erico, op. a.), da ga dobimo nazaj takšnega, kot si ga želimo in kot si želi on," je o vratarskem položaju razmišljal Rodman in po porazu strnil misli še o nekaterih vidikih svoje ekipe in delovanja na Gorenjskem.

Rodman o novih branilcih Mihi Pesjaku in Mathieuju Gagnonu

Miha Pesjak se je iz druge lige vrnil na Jesenice. Rodman verjame, da jim bo po novem branilec precej pomagal. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Gagnon nam bo zagotovo pomagal. Najšibkejši je morda res v drsanju, kar smo vedeli, še preden je prišel. Tokrat se mu je to poznalo predvsem, ko so bili oni najhitrejši, predvsem Nordberg, in neovirano drsali v napadalno tretjino. Sicer pa je zadaj zelo miren, zna podati, pripravljen se je vreči pod plošček, dober je za slačilnico. Težko je dobiti branilca, ki ti bo dal vse, kar bi si želel. Verjamem, da bo šlo na bolje."

"Ko smo iskali dodatne moči v obrambi, je bil Pesjak eden od kandidatov. Odločili smo se zanj, čeprav je v preteklosti bolj ali manj igral kot napadalec. To se mu še vedno pozna. Morda se mu pozna tudi to, ne želim biti sicer krivičen do druge francoske lige, a če primerjamo tekmo s Salzburgom, lahko rečem, da je v drugi francoski ligi drsalno precej lažje. To se mu je na začetku poznalo, je pa zdaj iz treninga v trening na ledu precej boljši. Podobno kot za Gagnona menim, da nam bo precej pomagal."

Čemu pripisuje nihanja v igri?

"V slačilnici vidim, da gremo v pravo smer, čeprav je po taki tekmi to težko reči." Foto: Urban Meglič/Sportida

"Kot ekipa delujemo po načelu, da se ne znamo rešiti, ko nam kaj ne gre. Boks je precej bolj aktiven, kot je bil prej, ali pa v prvih tednih, in si bolj pomagajo. Vsak posameznik se sicer na svoj način trudi, a kot ekipa včasih ne znamo toliko stopiti skupaj, da bi znali biti in disciplinirani in biti pripravljeni "pregrizniti", imeti energijo, iti na gol in zadeti, ko je treba. Sam temu rečem 'mental toughness' (psihološka trdnost, op. a.). Nikoli ne smeš biti preveč navdušen ob vodstvu, nikoli preveč na tleh, moraš poiskati zlato sredino.

A potrebuješ posameznike, da dajo vse od sebe, istočasno pa morajo biti podrejeni ekipi. Učimo se. Je pa tako, da imamo polovico fantov zelo neizkušenih. Gremo korak naprej, korak nazaj, pa naprej, včasih imam občutek, da smo na mestu, a potem dobim občutek, da se počasi le premikamo naprej. Ali se bomo v pravem času naučili, bomo še videli. Verjamem, da se lahko, saj imamo znanje in fantje so pridni. Nikomur ni težko delati. Je pa treba vse znati povezati v celoto.

Tokrat je bilo prvič, da smo bili skoraj popolni. Manjkal nam je le Korošec. Morda je bila to prva prava tekma, na kateri smo videli, kje smo, ko igrajo skoraj vsi. Ko večina grize v isto jabolko, se tudi tisti, ki manjka, ne bo toliko poznal. Vsak dan je priložnost, da se izboljšamo, to moramo vsak dan izkoristiti. V slačilnici vidim, da gremo v pravo smer, čeprav je po taki tekmi to težko reči."

Kako nanj vpliva stres, usodo trenerja namreč krojijo rezultati …

"Zavedam se, da je vse odvisno od rezultatov, da je pomemben vsak trening, vsaka menjava, a ne bom se žrl zaradi ene tekme, ker je najbolj pomemben končni cilj." Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Stresa sem navajen že iz igralskih časov. Moram reči, da ne občutim nobenega pritiska in si ga tudi ne nalagam. Vem, da bom naredil vse, kar lahko. Ali bo to na koncu dovolj, bodo povedali tisti, ki so za to dogovorni. A sam vase verjamem, tudi v te fante. Naredili bomo vse, da bomo uspešni. Če bom videl, da so kje odstopanja od tega, kar sem rekel, bom zelo hitro stvari ustavil in poskusil spet najti pravo pot. Zavedam se, da je vse odvisno od rezultatov, da je pomemben vsak trening, vsaka menjava, a ne bom se žrl zaradi ene tekme, ker je najbolj pomemben končni cilj."

Kaj se je kot glavni trener naučil po mesecu in pol na Jesenicah?

"Igralci morajo uživati. Morajo biti sproščeni, a istočasno pripravljeni delati. Mi imamo pravo razmerje v tem. V tem ni težav, a na koncu še vedno naredimo preveč napak." Foto: Urban Meglič/Sportida

"Predvsem to, da nič ne pride čez noč. To sem že vedel iz igralskih časov, ampak zdaj to okušam še kot trener. Kot trener sem bolj zahteven, kot sem bil kot igralec do soigralcev. Zato pa vseskozi poudarjam, da je slačilnica zelo pomembna. Igralci morajo uživati. Morajo biti sproščeni, a istočasno pripravljeni delati. Mi imamo pravo razmerje v tem. V tem ni težav, a na koncu še vedno naredimo preveč napak.

Zelo uživam v svojem delu. Veliko časa preživim v pisarni, v kateri sploh ni okna, a ga sploh ne pogrešam, saj nimam časa pogledati, kakšno je vreme zunaj. Veliko stvari analiziram in v tem uživam. Vem, da bomo skupaj uspešni, samo če bodo tudi igralci zaupali vame in če bom jaz njim. Vse gre v obe smeri.

Največji izziv je vedeti, kdaj povedati več informacij, kdaj manj, kdaj bo dovolj, saj kot nekdanji igralec vem, da koncentracija upade. Rad bi prej napredoval, a ne gre tako hitro, treba je iti po korakih."

Naslednji korak bodo naredili v sredo, ko bodo v sklopu državnega prvenstva doma pričakali Bled, naslednja tekma v Alpski ligi pa jih čaka v soboto, ko bo v Podmežakli gostoval Zell am See.

Lestvica Alpske lige

