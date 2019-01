Olimpija po preobratu v izdihljajih do zmage

Hokejisti Olimpije so po preobratu slavili pri Zell am Seeju.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na gostovanju pri 13. Zell am Seeju dobrih sedem minut pred koncem izgubljali z 0:1, nato pa priredili preobrat in zmagali s 3:1.

Ljubljančani so se po sobotnem porazu po kazenskih strelih z vodilno Val Pusterio vrnili na zmagovito pot. K Zell am Seeju so se odpravili kot favoriti, a podobno kot na prvih dveh medsebojnih obračunih to sezono (2:1, 5:3) je bilo precej tesno.

Ljubljanski klub, ki mu ni smel pomagati kaznovani Miha Zajc, se je v 27. minuti znašel v zaostanku. Avstrijci so vodstvo 1:0 držali do 53. minute, ko je Gal Koren kljub igralcu manj izenačil. Žan Jezovšek je minuto in pol pred iztekom rednega dela zadel za prvo vodstvo zmajev. Gostitelji so ob koncu izenačenje in podaljšek iskali brez vratarja in z dodatnim igralcem, a jim je načrt z zadetkom v prazen gol preprečil Gregor Koblar.

Olimpija je tako po preobratu prišla do pomembnih točk v boju za neposredno uvrstitev v končnico. V soboto bo ritem Alpske lige nadaljevala na gostovanju pri Kitzbuhlu.

Takrat bodo Jeseničani ob 18. uri gostili drugo ekipo Salzburga.

