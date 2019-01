Triglavani na drugi tekmi v Srbiji do točke

Državno prvenstvo in liga IHL med 14. in 20. januarjem

Hokejisti HK Triglav Kranj so po sobotni zmagi nad Vojvodino (3:1) v nedeljo proti istemu tekmecu izgubili po kazenskih strelih (1:2). Člani HK ECE Celje pa so priznali premoč drugi ekipi Medveščaka, ki sta mu do zmage s 7:3 pomagala tudi Nik Simšič (zadetek, dve podaji) in Mark Čepon (pet podaj), ki z Zagrebčani vztrajata v ligi EBEL. Založani so v soboto doma z 0:3 izgubili z vodilno Crveno zvezdo, Blejci pa so v sklopu državnega prvenstva z 8:0 odpravili zadnji Maribor.