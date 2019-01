"Morda smo se ustrašili rezultata in mislili, da smo že zmagali" #video

Slabih 1.500 gledalcev, ki si je v soboto ogledalo obračun domačega HK SŽ Olimpija in vodilne Val Pusterie, je spremljalo eno od boljših srečanj, ki jih je bilo to sezono mogoče videti na ledu dvorane Tivoli. Dolgo je kazalo, da bi Olimpija lahko postala šele tretja ekipa v sezoni, ki bi na kolena spravila kolektiv iz Brunica, a so po koncu prepleta dinamične in hitre igre, odvrženih rokavic, kazni, zadetkov in loterije zmago in dve točki odpeljali Južni Tirolci.

Zeleno-beli tabor, ki bi lahko v prihodnjih dneh okrepil obrambo, je povedel v začetku druge tretjine, ko je najboljšega vratarja lige Keitha Colina Furlonga z neubranljivim strelom matiral branilec David Planko. V 30. minuti je ob igralcu več plošček za Kanadčanov hrbet pospravil še Kristjan Čepon. Zmaji so prednost 2:0 v rokah držali vse do 49. minute, ko so gostom dopustili, da so se približali kljub igralcu manj. Izkušeni Max Oberrauch je izkoristil zmedo v ljubljanski obrambi in premagal sicer razpoloženega domačega vratarja Žana Usa.

Sedem minut in pol pred koncem je Olimpija je dosegla zadetek, a so ga sodniki po ogledu videoposnetka razveljavili. Odločili so, da je bil dosežen na nepravilen način, medtem ko je Sašo Rajsar stal v vratarjevem prostoru, kar je v domačem taboru povzročilo ogorčenje. Razburjanje ni pomagalo, Ljubljančani so se osredotočili na branjenje prednosti, a bili pri tem neuspešni. 57 sekund pred koncem rednega dela je finski veteran Teemu Virtala pred golom spretno podstavil palico in izsilil podaljšek tri na tri. V tem je imel najlepšo priložnost za zmago kapetan Aleš Mušič, a je ni izkoristil. Sledili so kazenski streli, pri katerih je bil v zelenem dresu uspešen le Žan Jezovšek, Mušič in Koren pa ne, pri gostih pa sta zadela tako Oberrauch kot Armih Hofer. Brunico je tako končal niz 11 zmag Olimpije in se utrdil na prvem mestu.

"Zadovoljen sem bil z disciplino, ko smo jo popravili, čestitke fantom za odlično borbo, mislim, da bomo še konkurenčni v tej sezoni," je dejal trener Jure Vnuk, ki je v ključnih trenutkih zaupal tudi manj izkušenim igralcem. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Dobil potrditev, da bodo še konkurenčni

"Odličen hokejski večer v Tivoliju. Veliko gledalcev se je zbralo, videli so hiter hokej, upam, da so uživali v res dobri predstavi. Morda smo imeli na koncu malo smole. Imeli smo priložnosti, da bi končali tekmo v svojo korist, dva protinapada, ko sta bila igralca sama pred golom, in bi lahko že takrat zadeli. Tudi pri tretjem zadetku ne vem natanko, zakaj so nam ga razveljavili, a tako je, s tem se moramo sprijazniti, vzeti točko in delati naprej. Zadovoljen sem bil z disciplino, ko smo jo popravili, čestitke fantom za odlično borbo, mislim, da bomo še konkurenčni v tej sezoni," je po porazu razmišljal glavni trener Olimpije Jure Vnuk, ki je tudi v izdihljajih srečanja zaupal manj izkušenim igralcem.

"Morda smo se v zadnji tretjini malo ustrašili rezultata 2:0. Morda smo mislili, da smo že zmagali," je razmišljal branilec David Planko, ki je bil v soboto precej časa na ledu in zlepim strelom priskrbel vodstvo. Foto: Vid Ponikvar

Zmagoviti niz je pred tako tekmo lahko varljiv

Strelec prvega zadetka na tekmi Planko, ki je v soboto vknjižil eno od najbolj zajetnih minutaž med zmaji, je po prvem porazu po 17. novembru dejal: "Morda smo se v zadnji tretjini malo ustrašili rezultata 2:0. Morda smo mislili, da smo že zmagali, a na žalost moraš igrati 60 minut, da lahko zmagaš. V tekmo smo vstopili z lepim nizom zmag, a včasih je tak niz pred tako težkimi tekmami varljiv, saj misliš, da si boljši, kot pa v resnici si. Ko bomo pogledali videonalizo, bomo vedeli več, zakaj se na koncu ni izšlo v našo korist."

Kapetan Olimpije Aleš Mušič po porazu:

"Preveč smo se potegnili v obrambo"

Kapetan zmajev Mušič je obžaloval, da so se ob koncu preveč pomaknili v obrambo: "Mislim, da smo bili prvi dve tretjini veliko boljši nasprotnik, v zadnji pa smo le še branili rezultat. Po prvem prejetem golu so oni pritiskali, mi pa smo se preveč potegnili v obrambo. Verjetno povsem psihološko. Imaš rezultat 2:1, ki ga želiš ubraniti, zato poskušaš plošček dati čim prej iz tretjine, da se malo rešiš njihovega napada ... Na žalost se je plošček odbil v gol in smo šli v podaljšek. Tam sem imel lepo priložnost, a je žal nisem izkoristil. V loteriji pa žal nismo bili uspešni. Zaslužili bi si tri točke, a v športu se dogaja, da dobljeno tekmo kdaj izgubiš. Nič zato, še vedno verjamemo v to, da delamo dobro, kar kažemo tudi s svojimi predstavami. Verjamem, da bomo spet uprizorili serijo zmag."

Olimpija bo naslednjo tekmo igrala v ponedeljek, ko bo v sklopu državnega prvenstva gostila Celjane, v četrtek pa bo gostovala pri Zell am Seeju.

