Trener Olimpije pred derbijem: Nismo tako suvereni, kot morda kaže lestvica

Hokejisti HK SŽ Olimpija vse od 17. novembra ne poznajo poraza. V Alpski ligi so v sredo pričakovano premagali zadnje moštvo tekmovanja Fasso, z 11. zaporedno alpsko zmago napredovali na drugo mesto in poskrbeli, da se bosta ob 17.30 v Tivoliju pomerili prvo in drugouvrščena ekipa lige.

Igrajo raven višje kot preostale ekipe

"Igrajo še za raven boljši hokej od drugih ekip. Upam, da se jim bomo dobro postavili po robu in dokazali, da smo resen kandidat za najvišja mesta," si pred sobotnim obračunom z vodilnimi želi trener Olimpije Jure Vnuk in opozarja, da bo treba do takrat izboljšati kar nekaj stvari. Foto: Urban Urbanc/Sportida

A številke govorijo v prid italijanskih gostov, vodilna Val Pusteria je na 29 tekmah v tej sezoni klonila le dvakrat. Pred najbližjim zasledovalcem Olimpijo, ki ga je na prvi medsebojni tekmi sezone premagala s 4:1, ima kar 18 točk prednosti.

"Ekipo Brunica vsekakor pozorno spremljam. Gre za drsalno dobro moštvo, ki je v tem pogledu na ravni Salzburga, le da so izkušenejša in kakovostnejša ekipa od avstrijske. Zato so tudi tam, kjer so. Če narediš napako, te kaznujejo izjemno hitro. Vso tekmo moraš biti res pozoren. Igrajo še za eno raven boljši hokej od drugih ekip. Vsi težimo k temu, da bi svojo ekipo pripeljali na to raven. Upam, da se jim bomo dobro postavili po robu in dokazali, da smo resen kandidat za najvišja mesta," je po sredinih novih treh točkah o naslednjem nasprotniku z izbranimi besedami govoril trener Olimpije Jure Vnuk.

Na generalki bi si želel kakovostnejšega nasprotnika

Torej možnost za zmago nad rezultatsko dominantnim tekmecem vidi le v tem, da bi imeli njegovi varovanci popoln dan, Val Pusteria pa slabšega?

"Bom rekel, da je to kar res. Nam se mora res vse sestaviti, če želimo zmagati," je dejal 44-letnik, ki bi si na generalki pred sobotnim derbijem želel močnejšega preizkusa, kot so ga imeli proti Fassi.

"Situacije dva na ena, tri na ena se nam prevečkrat zgodijo. Če jih bomo hoteli premagati, bomo morali te stvari odpraviti," opozarja 44-letni trener zmajev. Foto: Vid Ponikvar

"Prizadevali smo si, da bi narekovali dober tempo, da bi se dobro pripravili za naslednjo tekmo, ki bo precej hitrejša, a nasprotnik ni bil dorasel, tako da nam ni uspelo narediti tega, kar smo želeli. Morda bi bilo bolje, da bi se pred Brunicom pomerili s kakšno boljšo drsalno ekipo, saj bi bila slika bolj realna, tako pa … Zavedamo se, da bo tekma precej hitrejša, kot je bila ta. Pričakujem zelo dobro hokejsko predstavo, zelo hiter hokej z veliko priložnosti. Obe ekipi se bosta dokazovali pred končnico."

Zdravstveni karton V zadnjem času sta manjkala dva branilca Luka Zorko in Žiga Svete. Vnuk pravi, da bo Zorko na derbiju najverjetneje igral, medtem ko bo na vrnitev Sveteta treba še počakati.

"Na veliko tekmah nismo suvereno zmagali"

Je bil pa Vnuk v sredo lahko zadovoljen, da je njegovim varovancem stekla igra z igralcem več. Iz šestih power-playev so zadeli petkrat, pri zadetkih pa so sodelovali vsi napadi.

"Pričakujem zelo dobro hokejsko predstavo, zelo hiter hokej z veliko priložnosti. Obe ekipi se bosta dokazovali pred končnico." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Igra z igralcem več je dobra napoved, je pa res, da se je Fassa malo preveč pomaknila proti svojemu golu, tako da so nam puščali veliko več prostora kot kakšne druge ekipe, ki so bile bolj agresivne, kar smo znali kaznovati. Dobro je bilo tudi to, da smo porazdelili sile, tako da nismo po nepotrebnem izgubljali preveč moči," je razmišljal nekdanji hokejist in s prstom pokazal še na stvari, ki jih želi do tekme izboljšati.

"Radi bi pokazali, da se lahko borimo tudi za najvišje mesto v Alpski ligi, a treba bo popraviti nekatere elemente. Sploh položaje dva na ena, tri na ena, ki se nam prevečkrat zgodijo. Če jih bomo hoteli premagati, bomo morali te stvari odpraviti, sicer ne bo uspeha. Na veliko tekmah nismo suvereno zmagali, ampak naredili preobrat in zmago dobili šele po res trdem delu, tako da nismo tako suvereni, kot morda kažejo točke, lestvica," je realen Vnuk. Olimpija je nepremagana od 17. novembra, nanizala je 11 zmag v Alpskih lig, a Vnuk opozarja, da so bili na mnogih tekmah daleč od suverene zmage. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ta upa, da bo občinstvo spoznalo, da bo tudi proti Val Pusterii prava tekma, vredna obiska in da ne štejejo le obračuni z Jesenicami. Začel se bo ob 17.30.

Leto od prevzema trenerske funkcije "Delam, novih stvari se učim iz dneva v dan. Nisem vedel, kako bo ekipa pripravljena fizično, ko smo začeli delati." Foto: Nebojša Tejič/STA Jure Vnuk je vodenje članske ekipe prevzel 16. januarja lani, ko je na trenerski klopi zamenjal Andreja Brodnika. Česa ste se v tem letu naučili?

Veliko stvari. Predvsem se vse skupaj zelo hitro odvija. Delam, novih stvari se učim iz dneva v dan. Nisem vedel, kako bo ekipa pripravljena fizično, ko smo začeli delati. Zdaj lahko rečem, da sem s tem zadovoljen. Je pa zagotovo še nekaj stvari, ki jih bi lahko pripravili. Kje vidite največ prostora za izboljšave?

Trener je odgovoren za fizično pripravo in disciplino na igrišču in ob njem. Predvsem si prizadevam, da bi popravili disciplino na igrišču. Kot sem rekel, položaji dva na ena, tri na ena. Te stvari moramo nujno ukiniti oziroma zmanjšati, saj se prepogosto znajdemo v teh položajih. V čem so ta trenutek prednosti te ekipe v primerjavi z lansko v tem času?

Vsekakor v fizični pripravi. Temu smo se res precej posvetili, ubrali najbolj moderne smernice. Najprej smo upoštevali gibljivost in ravnotežje, pa šele potem moč. Časovno so bili treningi zelo dolgi, morda ne tako naporni, kot so fantje vajeni, so bili pa dolgi. To je zagotovo ena stvar, ki nam danes pride zelo prav. Tudi poškodb je zelo malo v tej sezoni, bistveno manj kot lani, kar je zagotovo povezano s fizično pripravo. Kajti če ne treniraš dobro in na težkih tekmah poskušaš dati vse od sebe, si zagotovo bolj dovzeten za poškodbe.

