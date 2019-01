Štajerec ostaja do konca sezone, Olimpija pred derbijem po podaljšanje niza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alpska liga med 9. in 11. januarjem

Olimpija bo v sredo gostila zadnje moštvo na lestvici Fasso in poskušala zmagati 11. zapored. Žiga Pešut ostaja zmaj do konca sezone. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Za HK SŽ Olimpija bo do konca sezone igral Žiga Pešut, ki je prestal preizkušnjo in tudi uradno postal igralec zeleno-belega tabora. Štajerski napadalec se je zmajem pridružil pred mesecem dni, v Alpski ligi igral na sedmih tekmah in vknjižil eno asistenco.

Olimpija bo po obračunu s Fasso, z zmago lahko skoči s četrtega na drugo mesto, spet na delu v soboto, ko bo ob 17.30 gostila vodilno moštvo lige Val Pusterio, ki je na 28 tekmah sezone le dvakrat izgubila.

Takrat bodo točke spet lovili tudi člani HDD Sij Acroni Jesenice, ki bodo gostovali pri sosedu na lestvici, pri Gardeni, ki je na 11. mestu.

