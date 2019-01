Vodilni končali Olimpijin zmagoviti niz, Jeseničani do tesne zmage

V spopadu vodilnih ekip Alpske lige se je končal niz enajstih zaporednih zmag HK SŽ Olimpije. Zmaji so proti vodilni Val Pusterii vodili z 2:0, na domačem ledu že vonjali zmago, nato pa popustili in izgubili po kazenskih strelih (2:3). Deseti kolektiv tekmovanja HDD Sij Acroni Jesenice, na branilsko mesto je pripeljal Miho Pesjaka , je pri Gardeni zmagal s 6:5.

Ljubljančani so v sredo s 7:3 odpravili zadnjo Fasso, vknjižili 11. zaporedno zmago Alpske lige in skočili na drugo mesto.

V soboto so se doma pred okoli 1.300 gledalci spopadli z vodilno Val Pusterio Do 49. minute tekme so vodili z 2:0, gola sta v drugi tretjini dosegla David Planko, ki je gostujočega vratarja ugnal z mojstrskim strelom, in Kristjan Čepon, nato pa je prvič na tekmi klonil sicer razpoloženi vratar Žan Us (skupaj je ustavil 32 strelov). Max Oberrauch je najprej kljub igralcu manj razpolovil zaostanek gostov, nato je v zadnji minuti rednega dela za izenačenje poskrbel Teemu Sakari Virtala, ki je spretno podstavil palico. Zmago je gostom po kazenskih strelih pristreljal Armin Hofer.

Jeseničani so po dveh porazih v tem tekmovanju dočakali zmago, ki pa je bila precej tesnejša, kot bi smela biti. Železarji so proti Gardeni vodili že s 5:1, pa v končnici tekme komaj izvlekli zmago s 6:5. Tri gole za Jesenice je dosegel kanadski napadalec Philippe Paradis, po enega so dodali še Miha Brus, Nejc Stojan in Luka Kalan.

Po sobotnih tekmah železarje čakata dve tekmi z drugo ekipo Salzburga, v torek bodo gostovali v Avstriji, v soboto, 19. januarja, ob 18. uri pa bodo gostitelji oni. Olimpija bo v tem tekmovanju spet aktivna v četrtek, ko bo gostovala pri Zell am Seeju.

