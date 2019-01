Oslabljeni Jeseničani nemočni v Avstriji

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, za katere je debitiral novi branilec Mathieu Gagnon, pogrešali pa so kar nekaj standardnih članov, so še drugič v dobrem tednu izgubili z drugo ekipo Salzburga. V Avstriji so klonili z 0:4.

Jeseniškemu moštvu na Solnograškem niso pomagali poškodovani Andrej Tavželj, David Rodman, Eric Pance, Gašper Korošec, oboleli Tadej Čimžar in Philippe Paradis. V ekipo sta se vrnila Gašper Glavič in Žiga Urukalo, zaigral pa je tudi novinec v rdečem dresu Mathieu Gagnon.

Gostitelji so izkoristili že prvo številčno prednost in na odmor odšli s tesnim vodstvom (1:0). Tega so na +2 zvišali sredi obračuna. V nadaljevanju, v katerem so prevladovali, pa so Clarka Saundersa (zaustavil je 26 strelov od 30) ugnali še dvakrat in vknjižili četrto zaporedno zmago.

Kanadskega vratarja je po prejetem četrtem zadetku med vratnicama zamenjal Žiga Kogovšek in zaustavil vseh deset strelov. Salzburžani so po uradni statistiki sprožili 40 strelov, Jeseničani pa zgolj 13 (razmerje zadnje tretjine 17:1).

Avstrijska ekipa je peta, le dve točki za drugim Rittnom, železarji so deseti.

V soboto ponovno snidenje, Olimpija v Avstrijo

Jeseničani bodo po večerni tekmi nove točke Alpske lige spet lovili v soboto, ko bodo Salzburžani vrnili obisk.

Olimpija je danes prosta, v četrtek bo gostovala pri Zell am Seeju.

Alpska liga, 15. januar

Lestvica

Preberite še: