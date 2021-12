Liga NHL odpoveduje tekme kot po tekočem traku, je ogrožen nastop na OI?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število odpovedanih tekem zaradi koronskih okužb ali tveganih stikov se bo v severnoameriški hokejski ligi NHL to sezono do božiča povzpelo že na 40. Liga NHL si noče vzeti novoletnega premora, strokovnjaki kmalu pričakujejo novo odločitev glede olimpijskega nastopa v Pekingu 2022. Košarkarska liga NBA je odpovedala novih pet tekem.

Liga NHL odpoveduje tekme kot po tekočem traku, zaradi širjenja okužb z novo različico omikronom pa sta v nedeljo skupaj vodstvo lige ter sindikat igralcev že napovedala razprave o tem, ali bodo hokejisti lige NHL lahko nastopili na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu ali ne.

V zadnjem času je bilo v ligi NHL veliko pozitivnih testov med igralci, trenerji in klubskim osebjem, vendar je "število pozitivnih primerov, ki so privedli do skrb vzbujajočih simptomov ali resne bolezni zelo nizko", je sporočila liga NHL. S tem dejstvom liga NHL upravičuje svojo odločitev, da igralcem ne bo namenila nekoliko daljšega zimskega premora.

Liga NHL se želi v bližnji prihodnosti izogniti le čezmejnim potovanjem med Kanado in ZDA in je zato odpovedala vse tovrstne tekme do božiča. Med njimi ta teden tudi obračun kraljev Anžeta Kopitarja proti Edmontonu, nadaljnje tekme te ekipe ter tudi dvoboje Ottawe.

Ekipi Toronto Maple Leafs in Detroit Red Wings sta zdaj med tistimi v ligi NHL, ki so še posebej prizadete zaradi covida-19, zato sta morali do nadaljnjega zapreti svoje vadbene prostore.

Sprva je bilo v načrtu, da bi si liga NHL februarja vzela tritedenski premor, da bi se lahko igralci udeležili zimskih iger prvič po letu 2014 v Sočiju. Zdaj pa bo bržkone liga NHL zaradi skoraj 40 preloženih tekem ta čas morala izkoristiti, da nadoknadi redni del sezone.

Odločitev o OI bo padla prihodnji teden

Liga je v nedeljo sporočila, da naj bi odločitev o nastopu na olimpijskih igrah sprejela v prihodnjih dneh.

"Glede na motnje v urniku rednih tekem lige NHL, ki so jih povzročili nedavni dogodki, povezani s covidom-19, in nadaljnjo negotovost, ki jo povzroča pandemija, vodstvo NHL in sindikat NHLPA dejavno razpravljata o udeležbi NHL-igralcev na zimskih olimpijskih igrah 2022 v Pekingu. Pričakujemo, da bomo v prihodnjih dneh lahko objavili končno odločitev," je v nedeljo dejal tiskovni predstavnik lige.

Liga NBA je odpovedala tekmo Brooklyn Nets proti Denver Nuggets Vlatka Čančarja, tekme med Atlanta Hawks in Cleveland Cavaliers ter Philadelphia 76ers proti New Orleans Pelicans. Odpovedan je bil tudi obračun med Toronto Raptors in Orlando Magic, ki je bilo na sporedu v ponedeljek, ter dan pozneje srečanje med Brooklynom in Washington Wizards.

Po informacijah ameriške tiskovne agencije AP je bilo v protikoronskih protokolih vsaj 75 igralcev lige NBA.