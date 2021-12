Kopitarjevi LA Kings proti Carolini

20. novembra letos so kralji na domačem ledu gostili Hurricanes in tesno izgubili s 4:5. Kopitar je takrat prispeval podajo pri drugem golu domačih. Po 28 odigranih tekmah v tej sezoni je LA dosegel 13 zmag in 15 porazov in z 31 točkami zaseda deveto mesto na zahodu, Carolina ima na računu 20 zmag in le osem porazov, z 41 točkami pa je peta na vzhodu.

V taboru Caroline manjka kopica hokejistov, poškodovani ali oboleli so, ameriška branilca Jalen Chatfield in Ian Cole, pa v napadu Finec Sebastian Aho, Rus Andrej Svečnikov ter Kanadčani Seth Jarvis, Steve Lorentz, Jordan Martinook in Jordan Staal. Tudi LA je oslabljen, pogrešal bo izkušenega kanadskega branilca Drewa Dougtyja, pa njegova rojaka Seana Walkerja in Andreasa Athanasioua, kot tudi Šveda Aleksandra Edlerja.

Poleg spopada v Raleighu bo ponoči odigranih še pet tekem. Zaradi covida 19 se še naprej vrstijo odpovedi oziroma prestavitve tekem, v noči na nedeljo so bili na sporedu tudi obračuni med Minnesoto in Florido, Montrealom in Bostonom, Coloradom in Tampo ter Calgaryjem in Columbusom, ki pa bodo odigrane v drugem, za zdaj še neznanem terminu.

Liga NHL, 18. december: 1:00, Carolina Hurricanes - Los Angeles Kings 1:00, Philadelphia Flyers - Ottawa Senators 1:00, Vancouver Canucks - Toronto Maple Leafs 2:00, Dallas Stars - Chicago Blackhawks 2:00, Detroit Red Wings - New Jersey Devils 4:00, Seattle Kraken - Edmonton Oilers Prestavljene tekme: Minnesota Wild – Florida Panthers Montreal Canadiens - Boston Bruins Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning Calgary Flames - Columbus Blue Jackets

