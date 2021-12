Pred Kopitarjem nov zahteven izziv

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so v sredo zjutraj po slovenskem času šele po podaljšku izgubili obračun z branilci naslova prvakov lige NHL Tampa Bay Lightning, v noči na petek pa Anžeta Kopitarja in njegove soigralce čaka nov zahteven tekmec, četrto moštvo vzhodne konference in s tem lige, Florida Panthers.

S floridskimi panterji se bodo kralji pomerili prvič po februarju leta 2020. Takrat so bili Kopitar in druščina na domačem ledu uspešnejši s 5:4, Hrušičan pa je k zmagi prispeval dve podaji. Januarja lani so tekmo na Floridi Kalifornijci izgubili s 3:4, kljub odlični Kopitarjevi igri, ko je zabil gol in prispeval dve podaji. Kako pa bo tokrat?

Poleg obračuna na Floridi je ponči na sporedu še deset tekem, spopad Calgaryja s Torontom pa odpade, saj imajo v taboru Flames hude težave zaradi koronavirusa. V proticovidnem protokolu se je namreč znašlo kar 18 igralcev Calgaryja in trije trenerji. So bodisi okuženi bodisi so imeli tvegan stik. Vsaj do torka naj Calgary ne bi bil sposoben igrati tekem lige NHL, poročajo kanadski in ameriški mediji.

Liga NHL, 16. december: 1:00, Florida Panthers - Los Angeles Kings 1:00, Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 1:00, Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers 1:00, New Jersey Devils - Vegas Golden Knights 1:00, Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators 1:30, New York Islanders - Boston Bruins 2:00, Minnesota Wild - Buffalo Sabres 2:00, Nashville Predators - Colorado Avalanche 3:00, Edmonton Oilers - Columbus Blue Jackets 4:30, San Jose Sharks -Vancouver Canucks Prestavljeno: Calgary Flames - Toronto Maple Leafs

