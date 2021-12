Bodo Kralji uspešni tudi v tretje?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ligi NHL bo v noči na torek na sporedu kar 13 tekem. Anže Kopitar bo z Los Angeles Kings gostoval pri Tampi, ki ima z odigrano tekmo več tudi deset točk več od Kraljev. Kings so na svoji zadnji tekmi gostili Minnesoto Wild, trenutno najboljšo ekipo zahodne konference in na koncu zmagali z 2:1. Dobili so zadnji dve tekmi, bodo tudi tretjo? V tej sezoni odlična Florida se bo pomerila z Ottawo.